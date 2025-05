Arezzo, 22 maggio 2025 – Taglio del nastro per la stazione del Carabinieri di Poppi.

Sabato 24 maggio alle ore 10.30, presso il Castello dei Conti Guidi di Poppi, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri di Poppi.

L'immobile che ospitava l’arma, ubicato nel centro storico di Poppi, era stato dichiarato inagibile tre anni fa a causa delle condizioni di vetustà dei solai e di una delle volte; di conseguenza il presidio era stato chiuso per questioni di sicurezza.

Fin dal suo insediamento il sindaco Federico Lorenzoni aveva indicato come prioritaria la riapertura della caserma nel centro storico e si era mosso in tal senso.

“Abbiamo lavorato senza sosta per ottenere le autorizzazioni necessarie dalla Prefettura, dall'Agenzia del Demanio e dal Comando Provinciale dell'Arma, approvando il nuovo contratto di locazione - ha dichiarato il sindaco Lorenzoni - i locali dove è ospitata la caserma sono infatti di proprietà comunale, e sono stati proprio gli uffici comunali ad occuparsi inizialmente della progettazione, poi affidata all'ing.Trapani, consistente nel consolidamento dei solai con una sotto struttura in acciaio, nell'abbattimento delle barriere architettoniche e nella sostituzione degli infissi. È stato contratto un mutuo, interamente a carico del Comune, per il finanziamento dei lavori, realizzati con maestria dall'impresa Balint, e in notevole anticipo rispetto ai 18 mesi previsti. Ringrazio di cuore per l'impegno profuso il signor Prefetto e il dr. Giannino della Prefettura, l'ing. Claudia Cangiotti Paternoster dell'Agenzia del Demanio, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Claudio Rubertà. Mi preme segnalare l'aiuto ricevuto dall'ufficio tecnico, diretto dal geom.Roberto Fiorini, dal comandante della Compagnia di Bibbiena Capitano Domenico Gaudio, dal comandante di stazione Lgt. Maurizio Esposito, e da tutte le imprese impegnate nei lavori.”

All’inaugurazione, che avrà inizio al Castello e proseguirà poi presso la stazione rinnovata in via Cesare Battisti, interverranno il Prefetto di Arezzo Clemente di Nuzzo, il Questore Maria Luisa Di Lorenzo e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col.Claudio Rubertà.

La stazione sarà così riconsegnata all'Arma e a tutti i cittadini di Poppi.