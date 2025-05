Arezzo, 22 maggio 2025 – A San Giovanni la Festa di Liberetà con Paolo Hendel Sabato 24 maggio. Presenti i segretari regionali e nazionali dello Spi Cgil Liberetà è il mensile nazionale del sindacato pensionati Cgil. Per il 24 maggio, con inizio alle 9.30, è stata programmata in piazza Cavour a San Giovanni la sua festa con il patrocinio del Comune. Dopo i saluti della sindaca Valentina Vadi e del presidente dell’Anpi, Leno Chisci, sono in programma gli interventi dei segretari dello Spi: Gabriele Innocenti, Leghe del Valdarno; Giancarlo Gambineri, provincia di Arezzo; Alessio Gramolati, Toscana e Stefano Landini, componente della segreteria nazionale. Interverrà il segretario provinciale della Cgil, Alessandro Tracchi. In programma anche la partecipazione all’evento di Paolo Hendel, comico e attore.