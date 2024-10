Arezzo, 15 ottobre 2024 – Cortona, lavori in corso: un giorno di chiusura per via Roma Giovedì 17 ottobre non si potrà circolare nella parte alta, cambia la viabilità nel centro storico Per consentire l’apertura di un cantiere, giovedì 17 ottobre chiude alla circolazione la parte alta di via Roma, da piazza della Repubblica al civico 23. Il divieto scatta dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In questa fascia oraria saranno vietate la circolazione e la sosta (con rimozione forzata), nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Repubblica e il civico numero 23. In via Guelfa sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via San Sebastiano/Via Mura del Mercato e l’intersezione con Via Ghibellina. Il divieto non riguarda residenti autorizzati al transito in Ztl Rossa e Gialla. In via Guelfa sarà vietata la circolazione all’altezza di Porta Sant’Agostino (intersezione tra Via Guelfa e Piazzale del Mercato) per tutti i veicoli superiori a 3,5 tonnellate, ovvero lunghezza superiore a 5 metri ovvero larghezza superiore a 2 metri, ovvero per tutti i complessi di veicoli. Altre novità interesseranno via Nazionale dove sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli aventi superiori a 3,5 tonnellate ovvero lunghezza superiore a 5 metri ovvero larghezza superiore a 2 metri ovvero per tutti i complessi di veicoli. I veicoli dei residenti e degli autorizzati al transito in Ztl Rossa e Gialla, per uscire dalla città potranno utilizzare i percorsi alternativi: via Ghibellina verso Via delle Mura del Mercato, Via Guelfa e Piazzale del Mercato; Piazza Repubblica verso Piazza Signorelli, quindi Via Casali Piazza Franciolini, Via Zefferini e Via Roma; Piazza Repubblica verso Piazza Signorelli e quindi Via Maffei.