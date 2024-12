Arezzo, 28 dicembre 2024 – Cortona, investimenti e progetti per il 2025

Conferenza stampa di fine anno, le cose fatte e i programmi futuri dell’Amministrazione comunale

Cose fatte e cose in cantiere per il 2025, intorno a questi due riferimenti si è articolata la conferenza di fine anno della giunta comunale di Cortona. È stato il sindaco Luciano Meoni ad aprire l’incontro con la stampa soffermandosi sulle due opere più significative: il nuovo nido d’infanzia di Camucia, completo a primavera e il completamento della messa in sicurezza della scuola Paliotti di Terontola dove da poco sono stati terminati anche i lavori di riqualificazione dei parchi grazie ad un progetto finanziato dal Gal Appenino Toscano. Significativa anche l’apertura di un nuovo bastione alla Fortezza del Girifalco, grazie ad un intervento insieme a Fondazione CR Firenze. Fra le altre opere viarie che il Comune ha inaugurato nel 2024, il sindaco ha ricordato il Ponte alle Celle, la prima parte della riqualificazione Pnrr a Camucia e il piano di asfaltature del centro urbano. L’anno che si sta per concludere ha visto anche il rifacimento dei cimiteri di Poggioni e la sistemazione di quelli di Creti e Fasciano. È stata terminata la riqualificazione dell’immobile ex Telecom di Camucia, messo a disposizione delle associazioni di volontariato e della Vab per la Protezione civile. Novità anche nel centro urbano di Mercatale dove sono stati effettuati lavori di miglioramento dei giardini. Nella montagna altro investimento ha riguardato l’intervento per la riapertura della sala civica di Teverina. Sul fronte della sicurezza, nel corso del 2024 sono state installate telecamere scanner anche a Mercatale.

A seguire l’assessore e vice sindaco Paolo Rossi ha affrontato il tema del potenziamento della raccolta differenziata porta a porta che quest’anno si è attestata a circa il 65%. Fratticciola, Ronzano e Creti saranno i centri abitati che nel 2025 verranno interessati dalla raccolta domiciliare dei rifiuti in modo da contribuire ad aumentare la percentuale di differenziata e raggiungere la soglia del 70%. Con riferimento alle attività produttive, si confermano le iniziative che hanno favorito la partecipazione del mondo agricolo intorno alla valorizzazione dell’olio di oliva cortonese. Quest’anno si è verificato un record di adesioni al concorso Eleiva Cortonensis e sono cresciute le iniziative per la valorizzazione e la tutela di questa produzione. Il 2025 sarà anche l’anno del 70^ anniversario della Mostra interprovinciale del vitellone di razza Chianina. In considerazione del rilancio di questa manifestazione nell’area del Museo della civiltà contadina di Fratticciola, per il prossimo anno si lavora ad un’iniziativa ancora più ricca e partecipata.

L’assessore Silvia Spensierati ha illustrato le azioni e gli obiettivi per il 2025 riguardo i servizi scolastici. Grazie alla recente delibera, nell’anno 2025/26, le famiglie con tre figli potranno beneficiare di maggiori riduzioni sui costi di mensa e trasporti, i parametri vengono calcolati sulla base del reddito Isee e prevedono abbattimenti fino al 60%. Particolare attenzione al mondo dello sport è confermata dai nuovi parametri che sono stati introdotti nel corso degli ultimi anni per valutare l’efficacia dell’azione delle società e delle associazioni locali, al fine di stabilire i contributi annuali. Confermata anche la formula di Sport sotto le stelle, la vetrina delle realtà sportive che si tiene a Camucia e che vedrà l’organizzazione di una cerimonia con atleti nazionali a Cortona centro. Sul tema dei trasporti, con il nuovo affidamento per la rete debole andremo a fornire una serie di risposte progressive all’utenza che si sposta da e verso Cortona. Particolarmente interessante la riuscita del progetto «Cortona Link», per il collegamento tramite bus, studiato con le coincidenze ferroviarie. Altra conferma, mai da dare per scontata, è quella della fermata del treno Av Perugia Torino a Terontola.

L’assessore Francesco Attesi ha aperto la sua illustrazione degli obiettivi 2025 con il progetto dedicato a Gino Severini che già nel mese di gennaio vedrà le prime azioni in campo. Oltre ad una mostra prevista per il 2026, ci saranno convegni e azioni di valorizzazione delle sale del Maec. Grazie al lavoro dell’Ufficio Cultura è stato possibile grazie a un finanziamento del Ministero che ha inteso così valorizzare i progetti a sostegno delle opere dell’artista cortonese. Già nei prossimi mesi, sulla scia del progetto Cortona città francescana, ci sarà un’esposizione dedicata al Laudario. L’opera custodita a Cortona sarà al centro di una mostra nell’ambito delle iniziative per valorizzare l’epoca a cui si riferisce il progetto dedicato a San Francesco. Se guardiamo ai numeri della popolazione, Cortona è anche una delle poche realtà che a livello nazionale ha investito su un’orchestra composta da giovani musicisti, collegata ad una scuola di musica. La Cor Orchestra sarà protagonista nel 2025 con una serie di appuntamenti, a partire dal concerto di Capodanno. Cortona è la regina del turismo ma vuole governare questo fenomeno attraverso anche i nuovi strumenti concessi dalla legge regionale. Consapevoli delle difficoltà applicative delle norme da poco approvate e dei contenziosi già annunciati, l’obiettivo è quello di concertare insieme alle categorie produttive le più vantaggiose modalità attuative. È nostra intenzione ospitare artisti come Martha Argerich e Antonio Pappano a fine ottobre per una tre giorni che possa portare Cortona alla ribalta del mondo musicale e quindi anche conferire fisicamente la cittadinanza onoraria al direttore già votata all’unanimità nel 2020.

L’assessore Lucia Lupetti è partita dal tema dell’edilizia residenziale pubblica, si va verso una ricognizione completa dell’ambito degli alloggi Erp volto all’elaborazione di nuovi progetti per il miglioramento delle strutture e quindi alla responsabilizzazione degli aggiudicatari al fine di accrescere e tutelare gli standard abitativi. Riguardo le persone con disabilità, l’assessorato alle Politiche sociali vuole favorire le azioni educative volte all’autonomia e valorizzare gli educatori attraverso progetti sempre più efficaci. La copertura totale dell’Educativa scolastica, il Laboratorio Sensoriale, quello Autonomia e il progetto Viva, segnano il percorso completo di affiancamento alle famiglie dalla materna agli over 18.

Fra le risposte attese dalla popolazione cortonese c’è quella del nuovo spazio compiti, che si modifica in funzione delle esigenze e in stretta collaborazione con la scuola, il miglioramento della Rsa comunale Sernini, e la logica di rete fra le associazioni, elemento sempre più indispensabile per il mantenimento dei servizi. Riguardo le pari opportunità, Cortona ribadisce il proprio impegno anche dal punto di vista culturale al contrasto della violenza di genere attraverso un’alleanza concreta fra la cittadinanza, gli istituti educativi e d’istruzione e le realtà impegnate delle politiche di prevenzione e contrasto, oltre che la valorizzazione della Donna a partire dalle nostre origini, fino ad arrivare ai tempi odierni con la valorizzazione del genere femminile, sia nello sport che nel lavoro.

L’assessore Francesco Fanicchi ha illustrato le attività per il rafforzamento della Polizia municipale e del personale comunale. L’obiettivo è rendere più attrattivo il lavoro a Cortona, mettendo in campo occasioni di crescita professionale e di formazione personale. Si procede per una gestione del personale complessivo dell’Amministrazione comunale all’insegna del dialogo, per favorire soluzioni specifiche, senza il venir meno dei servizi alla cittadinanza Come già indicato dal Sindaco, le azioni di potenziamento della Polizia municipale vedranno il progressivo rinnovo del parco automezzi e delle dotazioni, l’obiettivo però è quello di creare un dialogo diretto ed aperto con la cittadinanza, perché la Pm venga vista anche come punto di riferimento e di ausilio per i cittadini.

L’Amministrazione comunale intende valutare l’estensione delle Zpru, anche ad altre strade e piazze del centro storico. Si tratta di aree sperimentali ove la sosta è specificatamente riservata a chi abita in prossimità. L’obiettivo è quello di facilitare la residenza e di contrastare la sosta selvaggia. Altro obiettivo è il potenziamento dei controlli in tema ambientale, anche con personale specifico, al fine di migliorare il decoro urbano e tutelare le nostre campagne. Abbiamo la necessità di aiutare le persone che vogliono correttamente smaltire i rifiuti, ma non possiamo tollerare chi ancora viola deliberatamente le regole.

In conclusione il sindaco di Cortona ha delineato gli obiettivi per il prossimo anno. Fra le opere pubbliche menzionate c’è il completamento degli interventi di riqualificazione per Camucia, in particolare per viale Regina Elena al fine di migliorare gli spazi pedonali, le aree di sosta e anche per aumentare la sicurezza idraulica con il nuovo scolmatore. Per le frazioni sono previsti numerosi investimenti: Pietraia sarà servita da acquedotto e metanodotto, a Creti con una azione di squadra tra Nuove Acque e Comune ci sarà l’estensione delle reti idriche, per la Zona PIP del Vallone avverrà la progettazione del nuovo acquedotto, condutture per gas metano anche per Centoia, Fratticciola e Pergo.

Fra le opere di riqualificazione ci sarà anche quella del piazzale di Santa Margherita : nuova asfaltatura e messa in sicurezza della balaustra, asfaltatura anche sulla strada che porta alle Celle. Per il centro storico è in fase di progettazione la riqualificazione di Via Nazionale e delle piazze, il cantiere per la copertura delle scale mobili partirà dopo le opere di manutenzione nel prossimo autunno. Ci sarà anche un intervento di miglioramento dell’area di sosta dello Spirito Santo con nuova illuminazione.

Altro capitolo cruciale per la città è il Teatro Signorelli, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di effettuare un unico intervento di restauro di tutta la struttura che consentirà anche la riapertura del Circolo Operaio. Riguardo le agevolazioni per i residenti, si prosegue con l’estensione sperimentale delle Zone a particolare rilevanza urbanistica anche oltre quanto già previsto in via Maffei e via Santa Margherita.

L’input del sindaco sul fronte del turismo è quello di una maggiore sinergia con tutte le strutture turistiche con l’impegno massimo rivolto anche alla organizzazione degli eventi per la ricorrenza del 2026 anno di San Francesco.

Inoltre, fondamentale il lavoro della società «in house» Cortona Sviluppo che grazie alla guida dell’amministratore unico Fabio Procacci ha aumentato gli investimenti e il fatturato nei vari asset, fra cui il mattatoio, segno delle capacità organizzative del management e dell’impegno di tutti i lavoratori.

In conclusione il sindaco si è soffermato sul tema della sanità, in attesa della nomina del nuovo direttore generale, Luciano Meoni ha ribadito fiducia nei confronti dell’attuale direttrice facente funzione. Per la direzione del distretto della Valdichiana l’auspicio è che si possa individuare un professionista del territorio che quindi conosca il contesto in cui andrà ad operare. Il sindaco di Cortona ha poi ribadito il proprio dissenso nei confronti della scelta della nuova Uosd di Ortopedia dell’Ospedale di Fratta che rischia di disperdere i risultati ottenuti finora.