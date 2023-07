Cortona, inaugurati i lavori di riqualificazione del parcheggio di via del Mercato

Arezzo, 22 luglio 2023 – Un centro storico più accessibile per chi ci vive e per chi vuole visitare la città. È l’obiettivo del programma di riqualificazione degli spazi per la sosta promosso dall’Amministrazione comunale. Un programma che questo sabato 22 luglio ha trovato uno snodo fondamentale con l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del parcheggio di via del Mercato.

Il parcheggio è stato riaperto lo scorso 25 maggio, dopo la conclusione degli interventi per la nuova pavimentazione, adesso anche le ultime opere di riqualificazione del perimetro sono completate. Cortona può contare su un’area di sosta gratuita e completamente rinnovata, l’investimento del Comune è stato di 180 mila ed ha riguardato i marciapiedi, per una migliore accessibilità; l’attraversamento pedonale verso l’area sportiva, per aumentare la sicurezza e la nuova sagomatura degli stalli di sosta nell’area di porta Sant’Agostino. Grazie a questo intervento è stato possibile aumentare di 30 posti la capienza del parcheggio che ora si aggira a circa 210 unità.

Il piazzale comprende anche un arricchimento delle alberature perimetrali, con la piantumazione di nuovi tigli, ippocastani e altre piante ornamentali che migliorano la presenza del verde rispetto allo stato precedente. Fra le opere realizzate c’è anche il nuovo marciapiede lungo la salita di accesso dalla chiesa dello Spirito Santo al piazzale, un investimento per la sicurezza e il decoro.

«Sui parcheggi e sul decoro questa è un’altra promessa mantenuta - ha detto il sindaco Luciano Meoni, che ha anche la delega ai Lavori pubblici - Cortona avrà un sistema di parcheggi adeguato alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei turisti. Questo sistema sarà completo con la realizzazione del nuovo parcheggio multi-piano a Porta Colonia, l’obiettivo è quello di estendere la Ztl a tutto il centro storico».