Cortona, il consiglio comunale di lunedì 30 settembre

Arezzo, 25 settembre 2024 – È convocato per lunedì 30 settembre 2024 alle ore 16 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 8 i punti all’ordine del giorno,. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime è annunciata quella del gruppo consiliare Map Cortona centro destra per la tutela e valorizzazione dei muretti a secco nel territorio del comune di Cortona. Il sindaco presenterà e metterà ai voti il Bilancio consolidato 2023 e due aggiornamenti: quello del Dup, (Documento unico di programmazione) e quello al piano di protezione civile comunale. Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.