Cortona, formazione per i dipendenti dei Servizi Demografici

Arezzo, 6 ottobre 2023 – Giornata di formazione professionale per il personale del gruppo di lavoro dei Servizi Demografici - Ufficio di Cortona capoluogo. Il prossimo 10 ottobre lo sportello di via Roma sarà chiuso, per ottenere tutte le pratiche ci si potrà rivolgere all’Ufficio Dec di Camucia. I lavoratori dello sportello prenderanno parte ad un corso di formazione specialistica in presenza ove saranno trattati gli ultimi aggiornamenti nell’ambito della residenza, concentrandosi in particolare sugli adempimenti dell'ufficiale di anagrafe alle prese con la categoria dei soggetti più vulnerabili alla prova della datata normativa anagrafica.

Esperti del settore insieme all'associazione «Avvocato di strada» analizzeranno le sfide che sorgono nell'applicazione delle normative esistenti. Nella seconda parte della giornata, l'attenzione si sposterà sul caso della procreazione medicalmente assistita e della filiazione fuori dal matrimonio. Saranno affrontate le questioni legali ed etiche legate a queste pratiche, esplorando le diverse prospettive e offrendo spunti di riflessione per la legislazione futura. Inoltre, si discuteranno l'adozione internazionale all'estero e la filiazione nazionale straniera di un minore, approfondendo le implicazioni legali e i processi coinvolti.

Infine, verrà esaminata la determinazione del cognome nei figli nati all'estero, esplorando le varie dinamiche che intervengono nella scelta del cognome e le questioni legate alla cittadinanza. Saranno presenti esperti del settore, e professionisti legali per condividere conoscenze, esperienze e punti di vista sulle sfide che affrontiamo in questi ambiti.

Per gli utenti del centro storico, martedì 10 ottobre, nel consueto orario di apertura, l’ufficio Dec di Camucia potrà dare risposte per tutte le pratiche anagrafiche, mentre per lo stato civile, saranno possibili le sole denunce di morte. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0575613741 o 0575604979.