Cortona, ecco la 69^ edizione della Mostra dei bovini di razza Chianina

ARezzo, 19 marzo 2024 – Presentata la 69^ edizione della Mostra dei bovini di razza chianina, sabato 23 e domenica 24 marzo al Museo della Civiltà contadina di Fratticciola si terrà la due giorni dedicata al «Gigante bianco». Fra i punti principali del programma c’è il mercato del vitellone da carne e il concorso della vitelle da carne pregiata, la fiera agroalimentare e la mostra mercato delle attrezzature agricole e prodotti del territorio. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione di Cortona Sviluppo e dell’associazione Carro Agricolo, con il sostegno della Banca Popolare di Cortona e la partecipazione del Consorzio Vini Doc Cortona, dell’associazione regionale Allevatori della Toscana, del Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appennino centrale, oltre che dell’Istituto di istruzione superiore «Angelo Vegni» delle Capezzine.

Le attività prenderanno il via sabato 23 marzo alle ore 9, con l’apertura della mostra dei bovini e l’esposizione fotografica sulla razza Chianina, della fiera agroalimentare e della mostra mercato delle attrezzature agricole che resteranno aperte per tutta la durata della manifestazione. Alle ore 10, alla presenza della autorità e degli organizzatori, si terrà il taglio del nastro e la benedizione degli animali. La Mostra dei bovini di razza Chinina è un momento di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, si potrà partecipare ad esperienze di degustazione dei vini a cura del Consorzio Cortona Vini e allo «Spuntino del quinto quarto» con tanto di lezione di Scienza dell’Alimentazione a cura degli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero. Al centro della mattinata anche la valutazione degli animali in mostra a cura della giuria e la lezione tenuta dagli studenti del Tecnico Agrario e del Professionale Agrario sulla valutazione morfo-funzionale della razza Chianina con focus sulla corretta alimentazione. A fine mattinata è prevista la proclamazione dei vincitori del concorso e la passeggiata storica con i buoi da lavoro, dimostrazioni ed esibizioni con animali della nostra tradizione contadina

L’esposizione delle chianina partirà sabato e durerà fino a domenica, grazie alla presenza di 14 allevatori: Giordano e Antonio Bennati, Paolo Biagianti, Alessandra Casini, Angiolo Farina, Livietta Giannini, Fernando Guerrini di G. Alberto, Mauro Guerrini, L'Oleandro di Marco Sciarri, Enzo Pagoni, Giovanni Porcelli, Fernado Sciarri di Tognalini, Terre di Chiana, Soc. Agr. Valentini e Andrea Vanni.

Domenica 24 marzo la rassegna si apre alle 10 con l’esposizione di animali da cortile e la passeggiata ecologica gruppo trekking Camucia e cicloraduno gruppo ciclistico Val di Loreto/Cortonese. Nel pomeriggio si terranno dimostrazioni ed esibizioni con animali della nostra tradizione contadina, fra cui l’aratura con i buoi, non mancano attività e giochi di una volta per i bambini.

Sabato e domenica pranzi e cene con specialità a base di carne Chianina e prodotti tipici locali. Domenica alle 18,30 è fissata la premiazione della Mostra dei Bovini, in conclusione la cena a base dei tagli poveri di Vitellone Chianino, organizzata dall’Associazione “Il Carro”, (su prenotazione Fulvio: 335382003 - Chiara: 3397959034 - Adelmo: 0575617014). Durante la manifestazione negli ambienti del Museo della civiltà contadina sarà possibile visitare le mostre: «La terra che non c’era», «La razza Chianina», «Storia di una fattoria» e «Una storia di passione» dalla collezione del conte Gerardo da Frassineto.

«Fratticciola è diventata la capitale della Chianina, la scelta di ambientare questa manifestazione al Museo della civiltà contadina è stata vincente - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni - crediamo di aver rilanciato questo appuntamento e di aver coinvolto ancora di più il territorio cortonese, ringrazio tutti coloro che stanno dando il loro contributo e si stanno impegnando per la bella riuscita».

«Per la prima volta l’esposizione delle chianine e degli animali da cortile sarà aperta oltre che il sabato anche la domenica - ha detto il presidente di Cortona Sviluppo, Fabio Procacci - vorrei ringraziare tutti gli allevatori che continuano a credere in questa manifestazione».

«L’agricoltura si rilancia solo attraverso patti di filiera - dichiara Fulvio Liberatori, presidente dell’associazione Carro agricolo - anche per la Chianina serve un’intesa fra mondo dell’allevamento, enti locali, associazioni di categoria che valorizzi la specificità di questa produzione».

È grazie alle nostre realtà locali che continuiamo ad avere una visione dello sviluppo rurale - ha detto l’assessore all’Agricoltura Paolo Rossi - il nostro impegno è quello di garantire tutela e promuovere le eccellenze, la Chianina rappresenta il nostro territorio e fa parte della nostra identità».