Arezzo, 16 dicembre 2024 – Cortona, ecco i vincitori dell’edizione 2024 di Eleiva Cortonensis

Oltre 120 partecipanti nei sei distretti cortonesi, premi a Van Cauter, Hamlin e Laparelli Pitti

Successo per l’edizione 2024 di Eleiva Cortonensis, il concorso dedicati alle produzioni olearie locali ha riscosso una grande partecipazione. Sono stati 121 i concorrenti, un dato sensibilmente superiore agli 80 della passata edizione. I migliori 16 oli hanno partecipato alla selezione finale, l’esito è stato reso noto durante la cerimonia che si è tenuta questa domenica 15 dicembre nella sala del Consiglio comunale. Il premio della categoria «Tipico» è andato a Luc Van Cauter, per la categoria «Equilibrio» Jane Sarah Hamlin ha bissato il successo dell’anno scorso, secondo posto per La Bandita di di Giuseppina Moroni e terzo posto per Gian Giacomo Belelli. Nella categoria «Fruttato» il primo posto è stato assegnato all’azienda Eredi Costanza Laparelli Pitti, seconda Anna Fabianelli e terzo Giovanni Calussi.

Alla finale si è arrivati dopo sei concorsi distrettuali organizzati grazie alla collaborazione di Comitato Farnetese, Proloco Teverina, Proloco Centoia, Proloco Valdipierle e Centro sociale di Terontola. Durante la mattinata sono intervenuti esperti per affrontare il tema dell’olivicoltura: Paolo Giulierini, parlando della storia del prodotto; Roberto Marchesini sulle strategie di commercializzazione; Francesco Mazzarella, sull’annata alivicola e Asia Bircolotti, sulle proprietà nutrizionali.

«Voglio sottolineare la crescita dei partecipanti al concorso - dichiara il sindaco Luciano Meoni - resto convinto che il premio simbolicamente debba riguardare tutti coloro che portano avanti questa tradizione, perché è un lavoro utile al decoro e alla bellezza del nostro territorio, il dovere di tutti noi è quello di valorizzare l’olio extravergine di oliva cortonese».

«Quest’anno Eleiva Cortonensis ha fatto il record - ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi - segno che il lavoro di valorizzazione di questi anni sta producendo i suoi frutti, voglio ringraziare tutti i produttori e tutti coloro che ogni giorno si prendono cura del territorio e di questo simbolo: la pianta di olivo. Oggi abbiamo assegnato i premi, ma quando otteniamo questi risultati vince tutta Cortona».