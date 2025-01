Arezzo, 29 gennaio 2025 – Cortona, è partito il ciclo di incontri «Ragazzi in Comune»

Come funziona la macchina amministrativa, apertura dedicata alla comunicazione

È partito il ciclo di incontri «Ragazzi in Comune», un’iniziativa pensata per sensibilizzare i giovani sull'importanza delle istituzioni locali e sul ruolo che ciascuno può avere nella comunità. Il progetto è stato sostenuto dall’assessore alla Cultura Francesco Attesti con il supporto dell’assessore all’istruzione Silvia Spensierati e messo in pratica dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili, Benedetta Romiti. Grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi, gli studenti dell’istituto «Luca Signorelli» avranno l’opportunità di approfondire il funzionamento della macchina amministrativa, esplorando ruoli e funzioni dei vari organi, soprattutto, come le decisioni prese a livello locale influiscano sulla vita di tutti i giorni.

«L’obiettivo di questa iniziativa articolata in tre distinte giornate - dichiara la consigliera Romiti - è far capire ai ragazzi quanto sia importante la partecipazione attiva nella vita della propria città, stimolando una riflessione sulla civiltà e il futuro che insieme possiamo costruire. Un’occasione per conoscere meglio il nostro territorio e sentirsi parte di un progetto comune».

Al primo incontro che si è tenuto questo mercoledì 29 gennaio ha partecipato anche il sindaco Luciano Meoni. Argomento: la comunicazione, quindi una panoramica che va dal sito, ai canali social e ai modi per mettersi in contatto con la pubblica amministrazione. I prossimi due appuntamenti, che si terranno sempre a Palazzo La Moderna, riguarderanno il Consiglio comunale con un incontro teorico a febbraio e una simulazione a marzo con i componenti del Consiglio comunale «junior» per portare all’attenzione dell’Amministrazione alcuni progetti.