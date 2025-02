Arezzo, 17 febbraio 2025 – Cortona città francescana, via libera dalla Giunta ai lavori per la strada dei Cappuccini

Investimento di 220 mila euro per la manutenzione del collegamento con l’Eremo de Le Celle

La Giunta del Comune di Cortona ha deliberato lo stanziamento delle risorse per la manutenzione della strada comunale dei Cappuccini. Si tratta del collegamento fra la Sp34 e l’Eremo de Le Celle, una delle mete più importanti dei percorsi dedicati al Santo Patrono d’Italia, di cui nel 2026 culmineranno le celebrazioni.

L’opera di rifacimento del manto stradale del collegamento con il luogo francescano rientra nel piano di lavori pubblici volti a rendere più accessibili le destinazioni di pellegrini e turisti. Il piano annunciato lo scorso novembre concerne interventi per circa mezzo milione di euro, circa la metà dei quali sono necessari per migliorare la strada comunale dei Cappuccini. Secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta, le risorse saranno ricavate attraverso un mutuo per un importo di 220mila euro.

La relazione tecnica che accompagna il progetto di fattibilità tecnico-economica esclude dal computo dei lavori i tratti da poco asfaltati in occasione della riapertura del ponte sul torrente Le Balze e della zona vicino all’ingresso dell’eremo, verrà inoltre realizzata tutta la segnaletica orizzontale con vernice bianca rifrangente, ovvero strisce, attraversamenti pedonali e zebrature.

«Dopo i rifacimento del ponte che abbiamo inaugurato la scorsa estate - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - diamo finalmente il via alle azioni concrete per rendere migliori le infrastrutture che, oltre che essere quotidianamente utilizzate dai concittadini, vedranno un consistente interessamento da parte dei pellegrini e dei turisti nei prossimi mesi. Siamo infatti in un anno giubilare, mentre il 2026 segnerà la ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Prossimamente procederemo anche all’altro importante investimento per la riqualificazione del piazzale della Basilica di Santa Margherita».