Arezzo, 25 aprile 2025 – Cortona, Choralia raccoglie fondi per la basilica di Santa Margherita

Tre giorni di concerti ed esibizioni, il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa

È in partenza una nuova edizione del Festival Choralia, quattro concerti a ingresso gratuito con alcuni fra i più interessanti gruppi polifonici. Novità di quest’anno è la raccolta fondi per la ristrutturazione del tetto della basilica di Santa Margherita. In ciascuna delle quattro occasioni sarà possibile effettuare donazioni.

I concerti iniziano venerdì 25 aprile alle 19 alla chiesa di San Domenico con «G.P. Da Palestrina, Princeps Musicae», eseguito dal Quartetto polifonico romano (Annalisa Pellegrini soprano Leonardo Malara contralto, Raimundo Pereira Martinez tenore, Marzio Montebello basso). Nello stesso luogo sabato 26 alle 18 sarà eseguita la «Messa dell’incoronazione» di Mozart a cura del Coro cantoria nova romana, Coro città di Firenze, Orchestra città di Firenze diretti da Concetta Anastasi. Domenica 27 aprile l’iniziativa si svolge alle 11.30 nella sala del Consiglio comunale con la conferenza - concerto «Giovanni Pierluigi da Palestrina - A 500 anni dalla nascita», a cura del maestro Raimundo Pereira Martinez, con la partecipazione degli iscritti all’Atelier. Appuntamento conclusivo si tiene lo stesso giorno alle 17 alla chiesa di San Domenico con «Vivaldiade» a cura del Gruppo vocale femminile RomEnsemble, Oir Ensemble diretti da Annalisa Pellegrini.

Choralia nasce dalla collaborazione di Fabbrica armonica e Proloco Cortona centro storico, le iniziative sono patrocinate dall’Amministrazione comunale.