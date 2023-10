Cortona, chiude per lavori via Severini

Arezzo, 20 ottobre 2023 – Dal giorno mercoledì 25 ottobre si apre il cantiere per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in via Gino Severini e si rende pertanto necessaria la chiusura di questa strada. L’interruzione della circolazione riguarderà i veicoli ed avverrà tutti i giorni fino al 21 novembre, con riapertura del transito nei giorni di sabato e domenica e durante il «Ponte di Ognissanti», dal 30 ottobre al 2 novembre.

Durante la chiusura al transito di via Gino Severini, i veicoli dovranno procedere lungo il percorso alternativo, quindi via Nazionale, piazza Repubblica e via Roma, con la sospensione della disciplina della Ztl Rossa. La sospensione della zona traffico limitato sarà limitato al solo transito e nella sola direttrice di marcia via Nazionale-piazza Repubblica-via Roma.

Via Gino Severini sarà comunque percorribile al transito pedonale.