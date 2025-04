Arezzo, 2 aprile 2025 – Cortona, chiude la strada comunale Fratta-Fratticciola per la presenza di mezzi da lavoro

Da lunedì 7 aprile fino al venerdì successivo, tratto compreso fra la rotatoria e lo svincolo per Creti: le variazioni al traffico

Per consentire l’esecuzione di un’opera edile si rende necessaria la chiusura della strada comunale Fratta-Fratticciola da lunedì 7 fino a venerdì 11 aprile. Per questa ragione è stata emanata un’ordinanza. Il tratto interessato dallo stop alla circolazione è quello tra la rotatoria con la Sp 28 Siena-Cortona e l’intersezione con la Sc Fratticciola-Creti. Lo stop alla circolazione si rende necessario dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 di ciascun giorno. Al fine di garantire il traffico locale dei residenti, dei mezzi di soccorso e del trasporto scolastico, questi mezzi potranno raggiungere le zone poste a monte e a valle del tratto della Sc interdetto alla circolazione in corrispondenza della particella 321 Foglio 201, attraverso la normale viabilità alternativa.

L’ordinanza comunale impone il ripristino della normale circolazione dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e dalle ore 17:30 alle ore 08:30 del giorno successivo e comunque, anche al di fuori delle predette fasce orarie, nei momenti in cui la strada stessa sia effettivamente sgombra dai mezzi di lavoro. Le variazioni al traffico alla chiusura della circolazione, prevedono per chi proviene dalla Sp 28 direzione Cortona per raggiungere Fratticciola il passaggio per Fratta-Ronzano; per chi provenendo da Creti/Ronzano deve andare alla Fratta il passaggio da Ronzano e quindi sulla Sp 28.