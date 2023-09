Cortona, aperto il bando per l’incentivo economico «Pacchetto scuola»

Arezzo, 1 settembre 2023 – È online la documentazione per accedere all'incentivo economico individuale «Pacchetto scuola» per l’anno scolastico 2023/2024. Bando e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale, accedendo alla sezione «Avvisi»: https://www.comunedicortona.it/avvisi?id=37439 o dalla storia in evidenza su Instagram.

Le risorse erogate sono finalizzate a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Il «Pacchetto scuola» per l’anno scolastico 2023/2024 è destinato a studenti residenti

In Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione sono le ore 12,30 del giorno 22 settembre 2023, avvalendosi di varie modalità. Si va dall’invio tramite Pec o posta elettronica non certificata all’indirizzo [email protected] «Domanda Pacchetto scuola a.s. 2023-2024». La domanda può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cortona – Palazzo comunale, Piazza della Repubblica 13 – con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 oltre che martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Cortona – Ufficio Servizi Scolastici Educativi dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ai seguenti recapiti telefonici ed indirizzo e-mail: [email protected] o ai telefoni 0575/605974 – 0575/605975 – 0575/605976.