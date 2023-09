Corsalone, finanziamenti e condizioni per tornare al progetto iniziale di variante

Arezzo, 7 settembre 2023 – Variante del Corsalone, ora ci sono tutte le condizioni per tornare al progetto originario. Le associazioni di categoria dell’artigianato e del commercio, Confartigianato Arezzo, Cna Arezzo, Confcommercio Firenze-Arezzo e Confesercenti Arezzo, alla presenza dei Sindaci di Bibbiena e di Chiusi della Verna, hanno incontrato l’assessore ai trasporti e Infrastrutture della Regione Toscana Stefano Baccelli e il capogruppo PD Vicenzo Ceccarelli per verificare gli step che porteranno alla tanto attesa “variante del Corsalone”.

"L'incontro è stato fissato dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, sostanzialmente, a fronte del dissequestro dell’Area ex Sacci invitava la stessa Regione Toscana a riconsiderare soluzioni alternative all’ultimo progetto, che avrebbe creato innumerevoli difficoltà agli operatori economici interessati dall’intervento viario", scrivono le associazioni in una nota congiunta. "L'intento comune è quello di scongiurare progetti che non siano risolutivi ma parziali e dannosi anche per le imprese della zona".

Nel corso dell’incontro, l’assessore Baccelli ha riferito di avere a disposizione ancora tutte le risorse economiche previste per la realizzazione del progetto iniziale, quello che in sostanza prevede un parziale passaggio dall'area ex Sacci.

"L'opera - si legge nella nota - potrà iniziare soltanto dopo che l’area sarà resa disponibile e bonificata per l’avvio dei lavori. A seguito di una verifica effettuata da Arpat, nell’area in questione risultano ancora presenti materiali che dovranno essere rimossi e ciò spetterà alla proprietà dell’immobile o al Comune qualora la stessa non adempia agli obblighi imposti. Ad ogni modo - continua la nota - la Regione Toscana si è dichiarata consapevole di tali difficoltà e disponibile a rendersi parte attiva per la soluzione del problema".

L'augurio delle associazioni è che, a seguito dei prossimi incontri, siano trovate tutte le soluzioni per dare avvio in tempi brevi agli interventi da sempre desiderati, che "consentiranno alle imprese casentinesi e agli stessi cittadini di avere una viabilità sempre più fruibile e sicura e di eliminare definitivamente tratti che nel corso degli anni sono stati scenario di innumerevoli sinistri stradali", concludono.