Perugia, 12 febbraio 2022 - Si riduce la curva dei contagi in Umbria, che da ieri è entrata in fascia bianca insieme a Basilicata e Molise. Oggi il Bollettino della regione ci dice che i nuovi casi sono scesi a 891 (ieri erano 1106). Ci sono però altri 6 decessi. I ricoveri sono 200 (ieri 201), con 8 casi in terapia intensiva (ieri erano 7).

Test e tamponi

Con quelli di oggi sale a 2.076.432 il numero di antigenici fatti dall'inizio della pandemia e a 1.493.080 i molecolari eseguiti in Umbria.

Il commento della Tesei

L'Umbria in zona bianca "non significa che la fortuna ci ha baciato ma che abbiamo gestito questa grande emergenza nel modo migliore": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenuta alla presentazione dell'associazione politico-culturale "Civitas Umbria", movimento civico che nasce per supportare le azioni del centrodestra umbro. "Aver organizzato al meglio posti letto e campagna vaccinale significa capacità di organizzazione", ha sottolineato Tesei per poi aggiungere: "Lavorare notte e giorno ha portato risultati per contenere la pandemia e oggi finalmente possiamo affrontare sfide importanti come quella della ricostruzione della nostra sanità".