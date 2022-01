Firenze, 22 gennaio 2022 - Sono 12.190 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di sabato 22 gennaio. Il numero dei tamponi resta alto: sono stati oltre 74mila, tra molecolari e rapidi, quelli processati nelle 24 ore precedenti, dunque nella giornata del 21 gennaio. Per la precisione 21.879 tamponi molecolari e 52.994 test rapidi.

I dati del giorno prima: 21 gennaio

Il tasso dei nuovi positivi è 16,28% (72,2% sulle prime diagnosi).

Diverse sono le province che anche in questo sabato 22 gennaio vanno oltre i mille contagi. Ma ecco il quadro completo dei nuovi positivi provincia per provincia. Arezzo 918, Firenze 3930, Grosseto 574, Livorno 1271, Lucca 1063, Massa 432, Pisa 1463, Prato 827, Pistoia 1067, Siena 465.

Anche per la prossima settimana la Toscana resterà in zona gialla. Lo ha deciso la cabina di regia nell'ambito dell'assegnazione dei colori alle regioni. La Toscana è gialla ma alcuni indicatori sono spostati verso l'arancione. Attualmente il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 21,9% (limite al 20%, dopo di che scatta l'arancione) mentre quello dei posti letto ordinari covid è al 26,6% (limite al 30%, dopo scatta l'arancione).

Restano altissimi i casi nella fascia da 0-11 anni: sono oltre duemila i positivi rilevati in questo intervallo di età nelle ultime 24 ore. Continuano dunque i problemi soprattutto nelle scuole materne e elementari, dove gli assenti sono molti. Cala un po' la fascia dei ventenni: sono poco più di mille i contagi nella fascia 20-29 anni infatti. Alto invece il numero di contagiati nella fascia tra i 40 e i 49 anni: sono infatti 2209.

Negli ospedali della Toscana c'è una quota di ricoverati 'con' Covid - ma non 'per' il solo Covid - tra il 20% e il 30%, elemento che, unito alla carenza di personale sanitario contagiato, sta mandando in tilt gli ospedali nella regione, costringendo a rinviare un rilevante numero di interventi chirurgici e ricoveri programmati. Lo evidenzia Fadoi, la Federazione degli internisti ospedalieri, sulla situazione attuale negli ospedali dove «saltano ricoveri e interventi programmati» e i pronto soccorso vanno «sotto stress».