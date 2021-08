Firenze, 3 agosto 2021 - Avvertenza: il confronto non va fatto con ieri, perché i dati del lunedì (relativi alla domencia) sono sempre più alti del solito. E quelli del martedì di solito sono più bassi. In effetti i dati anticipati da Eugenio Giani sono confortanti, ma bisogna tenere conto che... è martedì. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi positivi registrati dalle autorità sanitarie sono stati 326 con un tasso netto di positivi (solo prime diagnosi) al 5,6%, lordo al 2,58%.

I ricoveri aumentano di 14 unità: sono 193 in totale, dei quali 23 in terapia intensiva (3 in più di ieri) e 170 ordinari (11 in più di ieri).

I test eseguiti sono stati 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi, 12.655 in totale.

