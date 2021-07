Firenze, 12 luglio 2021 - Sono 66 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di lunedì 12 luglio. Lo comunica il presidente Giani. I nuovi casi sono a fronte di un numero esiguo di tamponi, come accade nel weekend. I test sono stati infatti poco più di tremila, 2.979 tamponi molecolari e 309 test rapidi. In virtù di questo sale anche il tasso dei positivi sui primi tamponi che sale fino al 3,6%. Da qualche giorno le autorità monitorano la situazione in maniera molto stretta.

Il giorno prima, 11 luglio: 87 nuovi positivi

La variante delta, che attualmente in Toscana è in una percentuale molto bassa, ovvero il 7%, preoccupa invece in diverse altre regioni. Tanto che la zona bianca potrebbe essere in diverse zone abbandonata per un ritorno alla zona gialla. Ma questo è ancora da vedere. Sicuramente il rialzo dei casi deve far tenere a tutti le antenne dritte.