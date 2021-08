Roma, 2 agosto 2021 - Sono 3190 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Si contano anche 23 decessi. Questi i numeri forniti dal Ministero della Salute. I tamponi in 24 ore salgono a quota 83.223. Ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2% del giorno prima.

Sono 19 in più le persone in terapia intensiva in tutta Italia: in totale attualmente sono 249. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri.

In Toscana 452 nuovi contagi

Sono 452 i nuovi contagi da covid in Toscana il 2 agosto. Ci sono anche sei decessi. L'età media dei nuovi contagiati resta bassa: sono ancora i giovani i più esposti al covid. Bollettino 2 agosto integrale

In Umbria +22 casi

"I colori hanno evitato migliaia di ricoveri"

Con l'introduzione delle zone 'a colore' in Italia si sono evitati 25mila ricoveri solo nel primo mese dalla loro entrata in vigore, lo scorso autunno con il Dpcm anti- Covid del 3 novembre 2020. Queste misure hanno infatti permesso di ridurre la trasmissibilità (Rt) di Sars-Cov-2 del 13-19% in zona gialla, del 27-38% in zona arancione e del 36-45% in zona rossa. Un risultato certificato dalla rivista internazionale 'Nature Communications' che pubblica lo studio condotto da Istituto Superiore di Sanità (Iss), Inail e Fondazione Bruno Kessler. Lo studio ha evidenziato - si legge in una nota congiunta - come la zona gialla sia stata efficace nello stabilizzare l'incidenza dei casi, portando l'Rt a valori intorno ad 1, mentre le zone arancione e rossa hanno prodotto una sostanziale riduzione di incidenza abbassando l'Rt a valori tra 0.80 e 0.93 (zona arancione) e tra 0.74 e 0.83 (zona rossa).

"Reintrodurre medico scolasitco"

«Il Covid ripropone il tema del medico scolastico, una figura fondamentale se vogliamo davvero controllare questa terribile diffusione della pandemia». Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia.