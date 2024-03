“A Pasquetta le Coop devono restare chiuse”: giudice accoglie ricorso dei sindacati

Livorno, 29 marzo 2024 – Il tribunale di Livorno ha accolto il ricorso presentato da Unicobas che si opponeva all’apertura dei supermercati Unicoop Tirreno lunedì primo aprile, giorno di Pasquetta. Il giudice, riferisce lo stesso sindacato, «ordina di non procedere all’apertura dei suoi negozi in tutto il territorio nazionale».

La giudice del Tribunale del Lavoro dottoressa Federica Manfrè dichiara antisindacale la condotta di Unicoop Tirreno – afferma Graziella Barazzuoli del Coordinamento Commercio Cobas del lavoro Privato – e ordina alla società di non procedere all’apertura dei propri punti vendita nella giornata del primo aprile 2024 in assenza di contrattazione a livello provinciale a seguito di ricorso ex art 28 dello statuto dei lavoratori depositato in data 7.3.2024 da Cobas del Lavoro Privato».