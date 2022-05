Ancora un'auto contromano sulla Fi-Pi-Li

Livorno, 24 maggio 2022 - E' successo di nuovo. Dieci giorni dopo la morte del sanminiatese Jacopo Varriale, che si scontrò con un altro veicolo all'altezza dell'Interporto dopo aver percorso diversi chilometri contromano, un'altra auto è stata trovata sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nella serata di lunedì.

L'allarme è partito intorno alle 22,40, il veicolo che andava in senso opposto a quello consentito per la marcia era localizzato tra lo svincolo A12 Genova Rosignano e lo svincolo Livorno Porto in direzione Livorno. Il veicolo è stato poi fermato e questa volta per fortuna senza conseguenze.