Firenze, 26 dicembre 2021 - "Quello che sta venendo fuori è la necessità di pensare al virus anche sotto la forma del controllo, perché cade sempre di più quello che è la possibilità di un rapido tracciamento e lo porrò alla presidenza delle Regioni e ai presidenti della Regioni, noi dobbiamo chiedere che ci venga dato anche personale, ispettori che possano in qualche modo svolgere una funzione di controllo sul rispetto del Green pass che è il vero argine". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della sua visita all'hub vaccinale del Mandela Forum.

"Il tracciamento - ha aggiunto - è fondamentale in questi periodi però significa anche personale, è un meccanismo che dovremo fare nei prossimi giorni con le risorse che io spero il governo possa consentire. Certo - ha detto ancora Giani - in questo caso andiamo a rincorrere una situazione che vediamo ci è esplosa intorno, però lo dovremo fare perché il tracciamento è fondamentale per ricondurre a regolarità il sistema".

Controlli su bus e tramvia: i dati

Sono oltre 168 mila i controlli per il Green Pass eseguiti alle fermate principali dei bus di tutta la Toscana e della tramvia di Firenze. A farli sono stati i 100 verificatori di Autolinee Toscane nelle prime due settimane di obbligo introdotto dal governo il 6 dicembre scorso.

Il risultato (i dati sono completi fino al 19 dicembre e parziali al 21 dicembre) è significativo: il 96% per cento dei passeggeri si è mostrato in regola con l’obbligo del certificato verde “base” necessario per salire sui mezzi pubblici. Una percentuale alta, e ancora più alta rispetto a quella registrata da Autolinee Toscane nel primo giorno del divieto, che era del 91 per cento. In calo, quindi, sono le persone non in regola (dal 9 al 4 per cento), probabile quindi che i controlli dei verificatori che affiancano le forze dell’ordine possano avere un effetto deterrente per chi non ha il Green Pass. Ma soprattutto la percentuale di rifiuti o no Green pass è in fase continua di discesa: al 19 dicembre era intorno al 4,7%, negli ultimi giorni c’è stata una ulteriore diminuzione, nei rifiuti e persone trovate senza Green pass, con la percentuale che è scesa al 4% al 21 dicembre e con un decremento ulteriore sui primi dati dei controlli arrivati fino al 23 dicembre.

Ecco il dato complessivo di tutta la Toscana: su 134.547 passeggeri controllati al 19 dicembre, 3.211 si sono rifiutati di esibire il certificato verde ai nostri verificatori; mentre altri 3.104 hanno dichiarato di non averlo proprio. In totale quindi sono state 6.315 le persone che non sono risultate in regola per poter salire a bordo dei bus o del tram in quel periodo. Se si guardano anche i dati nei due giorni successivi fino al 21 dicembre, i controlli sono saliti a 168.193, con complessivamente circa 6700 rifiuti o no Green pass.

“Siamo orgogliosi dello sforzo che abbiamo attivato per dare il nostro contributo alla prevenzione del contagio da Covid in questo periodo delicatissimo per la salute di tutti, – dichiara il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – Con la nostra squadra di verificatori abbiamo svolto un lavoro significativo e mai fatto prima per sostenere le forze dell’ordine, così come ci è stato chiesto dalle prefetture toscane. Continueremo a farlo in uno spirito di collaborazione e di responsabilità, anche a tutela della sicurezza dei nostri passeggeri.I controlli da soli sono importanti, ma non bastano. È necessario che anche gli utenti del trasporto pubblico abbiano un atteggiamento responsabile per l’intera collettività, così come prescritto dalle norme nazionali”.