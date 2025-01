Contributo di inclusione erogato dall’Inps. Aumentano i beneficiari

La legge di bilancio

2025 amplia la platea dei beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del supporto formazione e lavoro (Sfl). Il valore massimo Isee per l’assegno di inclusione sale da 9.360 a 10.140 euro e il valore massimo di reddito familiare da non superare è aumentato a 6.500 euro annui, rispetto agli attuali 6mila euro. Questo valore cresce ulteriormente a 8.190 euro per nuclei composti esclusivamente da persone con almeno 67 anni

o da persone con disabilità grave o non autosufficienti. Per chi vive in affitto, l’integrazione copre il canone annuo dichiarato ai fini Isee, con un massimo che passa a 3.640 euro annui (rispetto ai precedenti 3.360 euro) o a 1.950 euro annui per nuclei con anziani o disabili (rispetto ai 1.800 euro attuali).

Le modifiche riguardano anche il supporto formazione e lavoro, con un incremento del requisito Isee a 10.140 euro annui, contro i precedenti 6mila euro. L’importo mensile del contributo è stato innalzato da 350 a 500 euro. Inoltre, il limite temporale di erogazione, inizialmente fissato a 12 mesi, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi, a condizione che il beneficia- rio partecipi ad un corso di formazione e aggiorni il patto di servizio personalizzato.

Grazie all’applicazione dell’indice ISTAT dello 0,8%, gli importi dell’Assegno Unico Universale erogato dall’Inps per i figli minorenni (o fino a 21 anni se studenti) subiranno un leggero aumento a partire da febbraio 2025. Le famiglie con un Isee superiore a 45.574,96 euro (o senza Isee) riceveran- no un assegno base pari a 57,45 euro, mentre l’importo massimo salirà a 200,99 euro per i nuclei con un Isee fino a 17.227,33 euro. Le maggiora- zioni previste per determinate fasce di reddito o per genitori entrambi lavoratori restano confermate, rendendo il sostegno ancora più significativo per le famiglie in difficoltà economica.

mo.pi.