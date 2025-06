Arezzo, 10 giugno 2025 – Consegna del diploma dsd2 agli studenti del Colonna

Le studentesse e gli studenti delle quinte Linguistico del Liceo Colonna, insieme ai coetanei del Liceo Copernico di Prato e del Classico Europeo annesso all’Educandato SS. Annunziata di Firenze, hanno ricevuto il loro diploma DSD-II nella bellissima Sala Bianca della scuola fiorentina.

I tre licei toscani, infatti, fanno parte del programma internazionale “PASCH – Scuole Partner del futuro” che permette di far conseguire l’ambito diploma a chi studia tedesco in oltre 120 paesi del mondo. Nelle scuole DSD si può ottenere già in terza il diploma di livello intermedio – B1 – e in quinta il B2/C1, un grado elevato di competenza linguistica riconosciuto ovunque e che permette l’accesso diretto alle università tedesche, austriache e svizzere.

Questi alcuni commenti delle alunne e degli alunni che hanno sostenuto l’esame:

Desiree - “È stato impegnativo, ma arrivare al diploma DSD II con il livello C1 è una grande soddisfazione, è sicuramente un traguardo importante che apre nuove porte al futuro e che testimonia impegno, costanza e passione per la lingua tedesca.

Grazie per averci accompagnati nella preparazione dell'esame e averci permesso di ottenere bei risultati!”

Eleonora - “È stata un’opportunità preziosa che ci ha permesso di metterci alla prova con la lingua tedesca in modo concreto e stimolante. Il percorso di preparazione ci ha arricchiti non solo dal punto di vista linguistico, ma anche personale. Grazie per il sostegno ricevuto e per averci dato la possibilità di ottenere un traguardo così importante!!“

Chiara - “L’esame DSDII, non solo mi ha permesso di avere un contatto concreto con la lingua tedesca, ma ha rappresentato una vera e propria sfida con me stessa. Affrontare soprattutto la parte orale mi ha offerto la possibilità di mettermi in gioco, di applicare in modo stimolante le mie conoscenze e di mettere a tacere la mia timidezza.

Grazie per aver creduto in noi e per averci offerto questa indimenticabile opportunità.”

Giacomo – “L’esame DSD II è stata un’esperienza che mi ha permesso di mettere in gioco le mie competenze e di sfidarmi per conoscere ancora meglio la lingua tedesca, di scoprire in quest’ultima i miei punti di forza e i miei punti deboli, sui quali ho potuto lavorare arrivando a una conoscenza più approfondita.”

Francesco – “Anche se non ho raggiunto il livello B2 in una delle quattro abilità, sono fermamente sicuro di come questa esperienza abbia migliorato il mio tedesco e mi abbia aperto a nuove sfide. Ho notato un miglioramento per quello che riguarda la comprensione (scritta ed orale) della lingua tedesca, e soprattutto della produzione. Miglioramento che, in parte, ho anche riscontrato nella mia media scolastica. Credo che l'esame DSD II fornito gratuitamente dalla scuola rappresenti un'ottima possibilità per mettersi in gioco e confrontarsi con le proprie capacità, dandoci l’opportunità di migliorarci costantemente.”