Confcooperative, c'è tempo fino al 27 febbraio per partecipare al Servizio Civile Universale

Arezzo, 22 febbraio 2025 – C'è tempo fino al 27 febbraio per partecipare al Servizio Civile Universale. I giovani che parteciperanno ai progetti promossi dalle cooperative aderenti a Confcooperative Toscana nella provincia di Arezzo potranno contribuire a

Sono disponibili 3 posti a Monte San Savino e ad Arezzo nel progetto “Attivarsi al futuro” promosso dalla cooperativa Arca 1 per accompagnare bambini e ragazzi a scuola e nelle attività pomeridiane (sport, musica), dare supporto ai compiti, organizzare laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi.

"Il servizio civile è un'occasione di crescita personale ma anche professionale per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della cooperazione e impegnarsi attivamente nell'aiutare gli altri" afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Possono candidarsi entro le 14.00 del 27 febbraio tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. In riferimento ai posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità si segnala che si tratta di svantaggio economico desumibile da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro, dimostrato allegando autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Confcooperative ha attivato anche uno sportello gratuito su prenotazione (scrivere una mail a [email protected]). Per informazioni: Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - [email protected]