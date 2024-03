Confartigianato imprese Arezzo celebra la festa della donna con il Progetto Girl's Day

Arezzo, 7 marzo 2024 – "L'empowerment femminile è diventato un obiettivo cruciale per promuovere l'uguaglianza di genere e incoraggiare le ragazze a perseguire i loro sogni ed in questo contesto, il "Girl's Day" si è affermato come un progetto significativo per celebrare il potenziale delle giovani donne e fornire loro opportunità uniche di crescita e sviluppo", spiega Barbara Lancini vice presidente del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato.

Il Girl's Day è un'iniziativa nata 10 anni fa su idea movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Arezzo, Il progetto punta sull'incontro tra alcune studentesse della scuola secondaria di primo grado e alcune imprenditrici del territorio, è risultata idea vincente e viene riproposta periodicamente in occasione della festa dell’8 Marzo

"Le ragazze hanno l'opportunità di interagire con professioniste esperte nei loro campi di interesse, che condividono le proprie esperienze e offrono consigli preziosi sul percorso da seguire per raggiungere i propri obiettivi", sottolinea Barbara Lancini

Un altro aspetto significativo del Girl's Day è la sensibilizzazione riguardo alle sfide che le ragazze potrebbero affrontare nel percorso verso il successo. "Lo faremo attraverso discussioni aperte su discriminazione di genere, stereotipi culturali e altri ostacoli che potrebbero influenzare le aspirazioni delle giovani donne".

Nonostante i progressi compiuti verso l'uguaglianza di genere, rimangono ancora molte disparità da affrontare. Il Girl's Day si pone come una risposta positiva a questa sfida, rappresenta un'importante iniziativa per celebrare e promuovere l'empowerment femminile, un modo diverso ed efficace di interpretare La Festa della Donna. "Con un impegno continuo verso l'uguaglianza e l'inclusione, il Girl's Day gioca un ruolo essenziale nel plasmare un futuro più luminoso e più equo per tutte le donne e le ragazze".

Anche quest'anno il progetto ha coinvolto un gruppo di studentesse della Scuola Media Margaritone di Arezzo che, grazie alla collaborazione della Cooperativa Taxi Arezzo che si è prestata gentilmente per i trasferimenti, hanno potuto vivere questa esperienza di confronto con le imprese dei settori Oreficeria, Alimentazione, Turismo, ICT in un mix di tradizione ed innovazione sia di prodotto che di modalità di lavoro". Ecco i nomi delle imprese femminili promotrici: Bigi Marta (Pizzamania), Elisa Alunno (Alunno & Marcantoni), Simona Campriani (Gold Etruria), Lina Sposato (La Rustica), Barbara Lancini (B&B Antiche Mura), Sara Albiani (B&B de' Montetini), Laura Venturini (Quindo) quest'ultima in modalità streaming. Si è unita quest'anno al progetto la Scuola Media Petrarca di Montevarchi, il gruppo di studentesse è stato accolto da Stefania Rabizzi presso il Pastificio Carmignani di Terranuova Bracciolini.