Confapi Toscana conferma Luigi Pino come Presidente

Arezzo, 19 dicembre 2023 – L’assemblea elettiva, che si svolge una volta ogni tre anni, si è tenuta venerdì 15 dicembre alla presenza dei rappresentanti di tutte le territoriali toscane di Confapi ed ha sancito la rielezione di Luigi Pino quale Presidente di Confapi Toscana e la nomina della nuova Giunta di Presidenza – composta da Carlo Cioni, Franco Vaselli, Gianpaolo Pacini, e Andrea Bottai. Designato Segretario della Federazione regionale Juri Sbrana.

Il rinnovo delle cariche definito in assemblea da una parte testimonia il grande apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dal Presidente Pino, e dall’altra conferma un grande interesse a garantire il coinvolgimento del maggior numero di rappresentanti dei territori nell’articolazione regionale.

“Sono molto soddisfatto dell’esito dell’assemblea” afferma il Presidente Pino, “la nostra Associazione gode ormai da tempo di una costante crescita ed una rinnovata partecipazione, un percorso fatto di impegno e concretezza che ci ha permesso in questi anni di riaffermare la centralità della rappresentanza quale elemento fondante della nostra attività quotidiana, e ridimensionare il ruolo di attività e servizi complementari che guardando al panorama dei corpi intermedi rischiano talvolta di far perdere la strada maestra, e certo non sono il vero interesse del target di imprese che rappresentiamo.” E continua” la Giunta di presidenza è formata da quattro componenti, tre dei quali nominati anche Vice Presidenti, ognuno con una propria delega, attribuita in base alle singole esperienze e competenze. Questa scelta determinerà una maggiore capacità della Federazione regionale di rappresentare le istanze delle territoriali e della stessa base associativa e presidiare con competenza i rapporti con le Istituzioni e la partecipazione ai tavoli.

Focus sulla Giunta di Confapi Toscana

La nuova Giunta di Presidenza Regionale oltre che dal Presidente Luigi Pino è composta dai tre Vicepresidenti : Carlo Cioni, anche Presidente di Confapi Arezzo, con delega alle proposte di semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; Franco Vaselli, anche Vicepresidente di Confapi Siena, con delega al Credito e alle politiche di Sviluppo Economico; Gianpaolo Pacini, anche Vicepresidente di Confapi Firenze, con delega alla promozione del Protocollo di Legalità sottoscritto da Confapi con il Ministero degli interni, ed Andrea Bottai, anche Vicepresidente Nazionale di Confapi Aniem.

Confapi Toscana sta ottenendo ottimi risultati sul piano della rappresentanza a livello territoriale, risultati che - oltre a portare nuove collaborazioni sul territorio, sottoscrizioni di Protocolli e un canale di comunicazione aperto e diretto con le istituzioni - sono riconosciuti anche sul piano nazionale con l’elezione del Presidente Luigi Pino tra i componenti della Giunta nazionale di Confapi, un riconoscimento del grande lavoro svolto sul territorio ed al contempo l’opportunità di rappresentare a livello nazionale le istanze delle imprese del territorio toscano.

Confapi Toscana, quindi, si conferma radicata sul territorio e dopo tantissimi anni di attività, oltre alla rinnovata fiducia delle imprese rappresentate, continua ad ampliarsi e a lavorare in sinergia tra i territori al fine di portare un sempre maggiore valore aggiunto alle piccole e medie imprese toscane.