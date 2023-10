Conclusa la tredicesima edizione di Cortona on the move

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Si è conclusa lo scorso 1° ottobre la 13° edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move.

3 mesi di evento, 26 mostre e 30 artisti coinvolti, 2 premi, 26.000 visitatori, per la maggior parte italiani, circa il 70% del totale, provenienti soprattutto da nord e centro Italia, ma anche tanti stranieri da UK, Belgio, Svizzera, Stati Uniti e Canada e circa 2.200 cortonesi. Il festival è stato inoltre visitato da oltre 155 giornalisti accreditati, provenienti da tutto il mondo, tra cui Francia, Spagna, Germania ecc. Particolarmente intensi i momenti dell’inaugurazione, quando a Cortona si sono riuniti i più grandi esperti del mondo della fotografia, e il mese di settembre, con un picco di presenze nell’ultimo weekend.

Sono questi i numeri dell’edizione 2023 del festival, che ogni anno porta nel cuore della Toscana il meglio della fotografia internazionale. L’appuntamento il prossimo anno sarà giovedì 11 luglio 2024 con l’inaugurazione di Cortona On The Move numero 14.

Tra i protagonisti della passata edizione Larry Fink, Massimo Vitali, Chauncey Hare, Dana Lixenberg, Janette Beckman, Barbara Iweins, Marco Garofalo, Nikita Teryoshin e molti altri.

“I risultati raggiunti premiamo il nostro impegno nel portare la fotografia al centro della proposta culturale nazionale - commenta Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move. Sentiamo forte la responsabilità di essere tra i principali festival in Europa dedicati a questa arte e le scelte che ogni anno facciamo sul tema, gli artisti, le collaborazioni sono volte a mantenere alto il livello e a migliorarci di anno in anno”.

L’impegno di Cortona On The Move non si esaurisce con il festival, ma continua tutto l’anno con molte collaborazioni, eventi e incontri dedicati alla fotografia e alla valorizzazione dei suoi protagonisti e dei suoi tanti linguaggi. Tra questi il progetto 12X12 con Autolinee Toscane e dedicato a una nuova estetica del trasporto pubblico, i talk recentemente organizzati insieme a Sony Italia, la collaborazione con il MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona per celebrare i 500 anni dalla morte del maestro Luca Signorelli e tante altre iniziative.

Una particolare attenzione è riservata anche ai giovani talenti, perché il festival e il territorio diventino incubatori per i ragazzi che vogliano intraprendere un percorso professionale nel mondo della fotografia e della cultura. In questo ambito si inseriscono i due premi consegnati nel corso della 13° edizione del festival, il Cortona On The Move Award, open call a tema aperto nato per supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere e che quest’anno è andato a Valery Poshtarov per il progetto “Father and Son”, e la 1° edizione del Premio Vittoria Castagna, rivolto ai giovani che operano nell'ambito del marketing e comunicazione per la produzione culturale. Ad aggiudicarsi il premio di Euro 5.000 è stata Silvia Bonaventura, che avrà anche la possibilità di collaborare con il team di Cortona On The Move.

Cortona On The Move è organizzato e realizzato dall’associazione culturale ONTHEMOVE con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Cortona. Tra le collaborazioni del festival quella con il main partner Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia, grazie alle quali sono nate le mostre di Massimo Vitali Standing Still e Il caso “Africo” dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. E poi ancora la collaborazione con Autolinee Toscane, da cui sono nate le mostre Ultima Chance di Marco Garofalo e la collettiva Get Rich or Die Tryin’, e il contributo della Fondazione CR Firenze. Grazie alla partnership con Chengdu Biennale, biennale d'arte contemporanea che si svolge a Chengdu in Cina, è nata la mostra collettiva Focus on China, mentre con Fondazione Mondadori è stata allestista l’inedita Ambiziosamente tua - Amore e classi sociali nel fotoromanzo. Quest’anno Cortona On The Move ha inoltro potuto avvalersi della partnership della Fondation Carmignac, che ha portato a Cortona The Wells Run Dry di Fabiola Ferrero, dodicesima vincitrice del Carmignac Photojournalism Award. E infine la collaborazione con Medici Senza Frontiere, charity partner.

Tutti gli aggiornamenti sul festival sono disponibili online sul sito dell’evento www.cortonaonthemove.com e sui canali social Instagram (@cortonaonthemove), Facebook (@Cortona On The Move) e LinkedIn (@Cortona On The Move).