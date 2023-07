Concerto di Massimo Ranieri: modifiche al traffico e alla circolazione

Arezzo, 10 luglio 2023 – In occasione del concerto di Massimo Ranieri in programma mercoledì 12 luglio al Parco Il Prato sono previste le seguenti modifiche alla sosta e alla circolazione.

Dalle ore 8:00 del 12 luglio all'una del giorno dopo è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in viale Bruno Buozzi (incluse le aree esterne alla carreggiata), via Ricasoli (escluso il tratto laterale adiacente a piazza Madonna del Conforto), piazza del Duomo (ad eccezione dei veicoli al servizio di persone diversamente abili), piazza della Libertà, via Madonna Laura e piazzetta dietro il Duomo.

A partire dalle ore 14:00 gli stessi divieti sono estesi a piazza Madonna del Conforto, piazza Lando Landucci e piazza di Murello (ad eccezione dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, dei ciclomotori e dei motocicli), via Ricasoli (il tratto laterale a piazza Madonna del Conforto), con esclusione degli stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno.

Dalle ore 8:00 di mercoledì 12 all'una di giovedì 13 piazza del Duomo è riservata alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale in corso di validità.

Dalle ore 17:00 di mercoledì 12 all'una di giovedì 13 è vietato il transito in piazza Madonna del Conforto, via dei Pileati, Corso Italia (tratto compreso tra via dei Pileati e via Mazzini), via Madonna Laura e piazzetta dietro il Duomo (eccetto autorizzati). Nello stesso orario la circolazione subisce le seguenti modifiche: senso unico di circolazione in piazza della Libertà con direzione di marcia via Cesalpino → via Ricasoli; ai veicoli che circolano in via Sassoverde ed in piazza di Murello è vietato accedere in via Ricasoli. In deroga a tale divieto, quelli al servizio di persone diversamente abili la potranno percorrere fino a piazza del Duomo; divieto di transito di tutti i veicoli nel tratto di via Ricasoli compreso tra piazza del Duomo e viale B. Buozzi; divieto di transito di tutti i veicoli nel tratto di viale Buozzi compreso tra via Ricasoli e via dei Palagi.

Negli stessi giorni ed orari, nelle strade limitrofe la circolazione subisce le seguenti modifiche: i veicoli che percorrono via di San Francesco, giunti all'intersezione con via Cavour, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto; i veicoli che percorrono via Cesalpino, giunti all'altezza delle intersezioni con via degli Albergotti e via dell'Orto, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto; i veicoli che percorrono piazza della Libertà, giunti all'altezza dell'intersezione con via Ricasoli, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli che percorrono corso Italia, giunti all'intersezione con via Mazzini, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra in direzione di via Cavour; i veicoli che percorrono via Mazzini, giunti all'altezza dell'intersezione con corso Italia, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto in direzione di via Cavour; i veicoli che percorrono via Seteria, giunti all'altezza dell'intersezione con corso Italia, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto in direzione di via della Bicchieraia; è invertito il senso di marcia di via dell'Orto; è istituito il senso unico di circolazione veicolare in via degli Albergotti in direzione di marcia corso Italia → via Cesalpino; i veicoli in transito in via degli Albergotti, giunti all'altezza dell'intersezione con via Cesalpino, hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito, nonché di svoltare a destra; i veicoli che si muovono dalle aree di sosta e quelli comunque autorizzati al transito in corso Italia, giunti all'altezza delle intersezioni con via della Bicchieraia e piazza del Commissario, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli che si muovono dalle aree di sosta e quelli comunque autorizzati al transito in via dei Pileati, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra in direzione di via dell'Orto; i veicoli in transito su via dell'Orto, giunti all'altezza dell'intersezione con piazza della Libertà/via Cesalpino, hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito, nonché di svoltare a destra; in viale Bruno Buozzi è istituito il divieto di accesso per i veicoli provenienti da via A. da Sangallo/via Gamurrini in direzione di via Ricasoli, ad eccezione dei residenti che la potranno percorrere fino a via dei Palagi, tali veicoli giunti all'intersezione con quest'ultima hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; dall'accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale.