La vigilia del primo maggio: ecco i concertoni di domani in Toscana

Firenze, 30 aprile 2025 – Il 1 maggio non mancano i concertoni anche in Toscana. E torna il grande appuntamento con la musica a Capannori. Il tradizionale Concertone per il giorno della festa del lavoro, promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con la Regione Toscana e LEG Live Emotion Group, porterà sul palco alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana per un evento all’insegna della musica, della condivisione e del sociale. A Capannori arriva Alex Britti Nome di punta del concerto a ingresso libero in Piazza Aldo Moro a Capannori, è Alex Britti. Il suo live sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, uno show all’insegna della musica e delle emozioni scanditi dal ritmo della sua inseparabile chitarra. Alex Britti accoglierà il pubblico in un’atmosfera magica portando sul palco i brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, alternando i grandi classici ai più recenti: Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino a Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. La sua straordinaria capacità di unire blues, rock e cantautorato italiano renderà il concerto un’esperienza indimenticabile. A Siena la Bandabardò apre Vivi Fortezza A Siena sarà la Bandabardò ad aprire la stagione di Vivi Fortezza, il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea, con un concerto gratuito il primo maggio. Per la prima volta la manifestazione estiva senese partirà in occasione della Festa dei lavoratori. La rassegna di eventi vuole restituire un importante ruolo sociale a uno degli spazi più suggestivi della città. In occasione dell’apertura del 1 maggio, che culminerà col concerto gratuito in Piazza della Libertà (ore 22) della Bandabardò, storico gruppo di combat rock fresco di collaborazione con Carmen Consoli, e il djset di Niki Ulivieri, alle 11 sarà inaugurato anche lo street food festival Siena Mangiami. In apertura della Bandabardò, ci sarà il live della promessa Moska Drunkard, che nel 2024 ha partecipato a Sanremo Giovani. A Livorno la musica degli Inti Illimani A Livorno la festa è alla Fortezza Nuova con concerti e dj set, tra gli ospiti il duo Coulòn-Azan degli Inti Illimani e Adriana Hamilton & Four for Africa Big Bagnd. Primo Maggio di canzoni a Modine-Gorgiti Per la festa internazionale dei lavoratori ci sarà anche un 1 maggio, intitolato con un po’ di ironia - ma non troppo - "Rosso e Montanaro”, al Circolo ARCI Pratomagno di Modine e Gorgiti, frazioni di Loro Ciuffenna. Dalle ore 16 (“fino a quando non fa freddo”) si alterneranno una fitta schiera di musicisti e cantautori amici e collaboratori della Materiali Sonori che hanno risposto all’invito di Arlo Bigazzi e dell'attivissimo Circolo di Modine-Gorgiti. Nel giardino del circolo si alterneranno: Daniele Trambusti (attore e musicista dal Collettivo V. Jara ai Giancattivi ai molti spettacoli teatrali e film) che si presenterà con la cantante Antonella Taccarino; Gaetano Nicosia, cantautore e avvocato milanese per più di 20 anni in prima linea contro le mafie; il cantautore psichedelico e multimediale Claudio Fusai; i tre Flame Parade Letizia Bonchi, Marco Zampoli e Mattia Calosci che si presenteranno in separate vesti di cantanti; Chiara Cappelli e Sergio Serges che proporranno un frammento dello spettacolo dedicato a Salvatore Carnevale, il sindacalista ucciso dalla mafia proprio settant’anni fa; il poeta e bluesman Stefano “Dona” Donato; il cantautore Enrico Bernardoni. E, ovviamente, l’anima storica della Materiali Sonori con Arlo Bigazzi e Giampiero Bigazzi. Interverranno inoltre Marco Noferi, filosofo e agricoltore, e il giornalista, scrittore (e molto altro) Enzo Brogi. Il regista Pierfrancesco Bigazzi leggerà in apertura la poesia “Il mio maggio” di Vladimir Majakovskij. Molti saranno quindi gli intrecci musicali e di liberi pensieri in un inedito concerto collettivo. Funzionerà un servizio “food truck” a cura de Il Porter dei Fiorentini. E infine prevista, con ritrovo alle 11.30, una camminata fra Gorgiti, Rocca Ricciarda e ritorno a Modine organizzata dall’Associazione Viandare Con Treekking (info: 339 766 2102). Il Primo Maggio Rosso e Montanaro a Modine-Gorgiti è un’anteprima del festival Orientoccidente 2025. Maurizio Costanzo