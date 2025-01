Conad Nord Ovest rafforza il proprio impegno contro la violenza di genere: devoluti 105.000 euro ai centri antiviolenza del territorio

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Conad Nord Ovest annuncia il successo dell’iniziativa “Saremo libere quando il rispetto avrà messo radici”, realizzata in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (EFI) e che ha permesso di raccogliere e donare complessivamente 105.000 euro, destinati a supportare la preziosa attività di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e di 40 centri antiviolenza del territorio, molti dei quali associati a D.i.Re, a sostegno delle donne vittime di abusi.

Il progetto, che si è spinto oltre i confini nazionali, ha visto la produzione di portachiavi solidali, realizzati da 1.900 artigiane in Kenya attraverso l’impresa sociale Tujikuze, supportata da EFI e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. I portachiavi, creati con materiali riciclati, sono stati messi in vendita nei punti vendita di Conad Nord Ovest dal 21 al 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, al prezzo simbolico di 2,90€, devolvendo 1€ per ogni acquisto ai centri antiviolenza. Un’iniziativa di forte sensibilizzazione sulla necessità di sostenere la lotta contro la violenza di genere e che ha anche contribuito significativamente all’emancipazione economica delle artigiane coinvolte.

I fondi raccolti tramite l’iniziativa, grazie alla generosità dei nostri clienti ed integrati da un ulteriore contributo di Conad Nord Ovest e dei suoi Soci, saranno destinati a 40 centri antiviolenza presenti nelle regioni in cui opera la cooperativa: Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna. Questi centri offrono assistenza e supporto psicologico, legale e sociale alle donne vittime di abusi, guidandole in un cammino di rinascita e autonomia, verso un futuro di dignità ed indipendenza.

Marco Brambilla, Direttore Generale di Conad Nord Ovest, ha commentato: "Siamo profondamente consapevoli della responsabilità sociale che il nostro ruolo ci affida e questa iniziativa rappresenta un perfetto esempio del nostro impegno a sostenere le comunità e a promuovere valori di rispetto e uguaglianza. Proprio per questo, abbiamo voluto dare un ulteriore contributo affiancandoci alla risposta già straordinaria dei nostri clienti. La collaborazione con EFI e D.i.Re ci ha permesso di creare un progetto che unisce dimensioni globali e locali, dimostrando che la solidarietà può generare impatti concreti. Non si tratta solo di un gesto simbolico: dietro ogni portachiavi c’è il lavoro, la dignità e la speranza di migliaia di donne e questo ci spinge a fare sempre di più. La lotta contro la violenza di genere è un dovere collettivo, e siamo fieri che il nostro contributo, unito alla generosità dei nostri clienti e Soci, possa rappresentare un passo significativo verso una società più giusta e inclusiva.”

Antonella Veltri, presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza così ha commentato: “Anche quest'anno il contributo di Conad Nord Ovest è particolarmente importante per D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza e per le nostre organizzazioni che sui territori trovano maggiore visibilità, grazie a questo progetto. Sicuramente importante la raccolta fondi, che sostiene i centri antiviolenza in perenne difficoltà, ma molto significativa anche la comunicazione che permette a moltissime donne di conoscere l'esistenza dei centri antiviolenza e di poterli tenere come punto di riferimento, in caso di necessità”

“Questo progetto ha coinvolto tanti consumatori in uno sforzo incredibile per la dignità delle donne e per la lotta contro la violenza di genere.” Ha dichiarato Simone Cipriani, fondatore e ‘Chief Technical Adviser’ EFI “CONAD si è posizionata sulla linea delle Nazioni Unite per contribuire fattivamente al conseguimento di un obiettivo di sviluppo sostenibile chiave: parità di genere completa (l’obiettivo numero 5). Occorre ricordare che gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile non sono qualcosa di astratto, ma sono la linea guida per un futuro di prosperità e pace per il genere umano e per il pianeta.”

Grazie a questa campagna, Conad Nord Ovest conferma il suo impegno a lungo termine per il benessere delle comunità e la tutela dei diritti delle donne, compiendo un ulteriore passo avanti nella costruzione di un futuro basato sulla dignità, la libertà e il rispetto reciproco. Il progetto, infatti, si inserisce in una cornice ben più ampia che vede rinnovata per il terzo anno la collaborazione con D.i.Re e la Cooperativa impegnata da tempo in iniziative a favore delle donne, quali Panchine Rosse, Viva Vittoria e altre importanti collaborazioni al fianco di Fondazione Conad Ets.

Tra i CENTRI ANTIVIOLENZA BENEFICIARI DELLA DONAZIONE

c’è l’Ass.ne Pronto Donna, di Arezzo