Arezzo, 23 ottobre 2024 – Con My Montevarchi il comune è a portata di smart.

Il Sindaco: “L'app MyMontevarchi renderà più facile il rapporto tra cittadini e i servizi del Comune”

Si chiama “MyMontevarchi” la nuova app del Comune di Montevarchi per usufruire dei servizi comunali e per essere aggiornati in ogni momento senza doversi spostare da casa, ma utilizzando solo lo smartphone. L’obiettivo è semplificare, ridurre i tempi di risposta ed informare più prontamente il cittadino.

Il nuovo sito web e l’ app MyMontevarchi, dal costo complessivo di circa 48mila euro, rientrano in un progetto più ampio sulla digitalizzazione voluto dall’Amministrazione comunale che sarà realizzato con risorse PNRR per 280mila euro, già approvato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale del Ministero dell’Interno. La nuova app è stata presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dal Vice Sindaco Cristina Bucciarelli con delega alla comunicazione e dalla responsabile dell’Urp del Comune Cinzia Sgrevi

“Un risultato importante sulla digitalizzazione e informatizzazione del Comune – afferma il Sindaco - il progetto candidato al PNRR che ha ricevuto una risposta pienamente positiva da parte del Ministero che ci permetterà di dare risposte certe e veloci, caratteristiche fondamentali per una Amministrazione moderna e attenta al cittadino. Oltre al sito, la novità consiste in un approccio più smart con il Comune, rendendoci più interattivi nei rapporto con la comunità, facilitando non solo le informazioni sulle attività dell’ente, ma per accedere facilmente a molti servizi, per presentare domande, per richiedere appuntamenti e effettuare segnalazioni con foto tramite il semplice utilizzo del cellulare. Sono già partiti i primi sette servizi con spid e carta di identità elettronica, a breve ne saranno attivati altri 11 e già con il nuovo sito internet molte famiglie hanno presentato on line la domanda per le agevolazioni sui consumi idrici e la richiesta per le case popolari. Con MyMontevarchi si aggiunge un ulteriore strumento utilissimo per essere più efficienti e vicini al cittadino”

“Il rifacimento del sito e la novità della app -prosegue Bucciarelli – permetterà’ di raggiungere più facilmente il cittadino stavolta con lo smart. E’ quindi il Comune che porta i suoi servizi vicini alla comunità dimostrando ancora una volta quanto l’Amministrazione comunale sia al passo con i tempi e sempre proiettata al futuro”

“Abbiamo iniziato il percorso nel 2022 per realizzare un nuovo sito web che non fosse solo di informazione ma di servizio interattivo – spiega Sgrevi- Abbiamo seguito alla lettera le indicazioni ministeriali e siamo oggi uno dei primi Comuni della provincia ad avere rispettato le scadenze senza chiedere alcuna proroga. Un cammino virtuoso che ha visto implementare l’obiettivo con la app che consideriamo un modo per rendere il Comune veramente alla portata del cittadino. Ricordo che la app MyMontevarchi è facilmente scaricabile sul telefonino da play store o app store”