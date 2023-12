Comune, i lavori stradali da mercoledì 6 dicembre

Arezzo, 5 dicembre 2023 – Lavori finalizzati alla predisposizione dei cavi in fibra ottica interesseranno la zona tra Pescaiola e via Fiorentina con modifiche alla sosta e alla circolazione da mercoledì 6 a mercoledì 20 dicembre. Scatta il divieto di transito ciclo/pedonale in via Pietro Calamandrei nel tratto che va dal civico 129 per una lunghezza di 4 metri, in via via Don Luigi Sturzo dal civico 14 per una lunghezza di 4 metri e in via Martiri di Civitella dal civico 11 per una lunghezza di 4 metri. Non utilizzabili alcuni tratti di marciapiede tra via Ernesto Rossi e via Pietro Calamandrei e in via Fratelli Lebole nei pressi dell’intersezione con via Marcello Malpighi. Sono previsti inoltre il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e un restringimento della carreggiata: il primo in via Ernesto Rossi dal civico 9/A per una lunghezza di 4 metri, in via Alexander Fleming all’altezza dell’intersezione con via Guglielmino degli Ubertini e dal civico 9 per una lunghezza di 4 metri, in via Giovanni Battista Morgagni tra il civico 9 e l’intersezione con via Lazzaro Spallanzani, in via Luigi Galvani dal civico 1 per una lunghezza di 4 metri, in via Piero Gobetti dal civico 17 per una lunghezza di 4 metri e dal civico 96 per una lunghezza di 4 metri, in via Marcello Malpighi dal civico 52 per una lunghezza di 4 metri e all’altezza dell’intersezione con via Guglielmino degli Ubertini. La seconda in via Pietro Calamandrei presso l’intersezione con via del Toniolo, in via Giovan Battista Vico dai civici 12 e 18 per 4 metri di carreggiata e all’altezza del civico 7 di via Giovanni Battista Morgagni. Orari 8,30 - 17,30.