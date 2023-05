Coldiretti giovani impresa, i nuovi delegati

Arezzo, 26 maggio 2023 – Cambio al vertice di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo, succede a Francesca Lombardi James Lewis Benedetto, nato a Cambridge 26 anni fa, una laurea in economia, imprenditore agricolo con un’azienda che ha sede nelle colline della Valtiberina e più precisamente a Sansepolcro dove produce olio e conduce l’agriturismo.

“Sono onorato di questo incarico, Giovani Impresa è una realtà in grado di creare sviluppo sostenibile ed innovativo nelle nostre campagne – è il commento di James Lewis Benedetto – da oggi sono a disposizione del comitato e di tutta la struttura di Coldiretti Arezzo per proseguire nel percorso di rinnovamento portato avanti negli ultimi cinque anni. Saremo impegnati in prima linea per supportare e rappresentare al meglio i giovani agricoltori di tutta la provincia e favorire la capacità del settore di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale superando gli ostacoli burocratici che si frappongono all’insediamento. Oggi più che mai rappresentiamo un settore in grande trasformazione che necessità di dialogo continuo con i mondi trasversali della società, metteremo subito in campo una serie di appuntamenti sia formativi che di incontro e scambio per favorire questo sviluppo”.