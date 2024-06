Cna Arezzo e Autocentri Giustozzi, concessionaria Audi per la provincia di Arezzo, sottoscrivono una partnership

Arezzo, 7 giugno 2024 – Il patto è stato suggellato nella sede della concessionaria ad Arezzo - zona Pescaiola, presenti i dirigenti dell’associazione e i rappresentanti della concessionaria.

“CNA Arezzo – spiega la Presidente dell’area aretina Franca Rizzo - ha sempre posto al centro delle sue iniziative le esigenze degli imprenditori, consapevole delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il nostro territorio. In questo contesto, abbiamo deciso di ampliare le convenzioni disponibili per i nostri associati, offrendo vantaggi concreti e significativi”.

Il partner, come detto, è di grande valore, visto che Autocentri Giustozzi srl è l'unico rivenditore autorizzato Audi della zona. “Anche per noi – afferma Gianluca Tombolato Responsabile di filiale – questo rapporto è di grande valore perché sappiamo quanto è importante la CNA e quanto sono radicate e forti nel territorio le aziende associate alle quali siamo in grado di offrire una gamma di veicoli di altissima qualità e vantaggi per i servizi di manutenzione, garantendo così un servizio completo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vice Presidente provinciale di CNA Ivo Bobini: “Con questa collaborazione, l’associazione dimostra ancora una volta la sua attenzione costante verso le necessità degli imprenditori, promuovendo iniziative che possano realmente fare la differenza nella gestione quotidiana delle loro attività. Ringraziamo quindi Audi Autocentri Giustozzi per la fiducia e la disponibilità dimostrata in questa nuova avventura”.