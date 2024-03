Cna alla conquista del Cosmoprof

Arezzo, 20 marzo 2024 – “Come ogni anno – annuncia Paolo Berti, Presidente CNA Acconciatori – mettiamo a disposizione delle nostre aziende un bus gratuito ‘speciale Cosmoprof’ per non perdere l’appuntamento con la moda e le ultime tendenze in fatto di bellezza. Anche per questa edizione 50 aziende parteciperanno alla trasferta per un’esperienza formativa ed informativa irrinunciabile per gli operatori del settore”.

“Credo che le adesioni registrate anche quest’anno – continua Roberta Pagni Presidente CNA Estetica – siano un segnale importante della voglia di interagire, di novità e vitalità delle nostre imprese che quotidianamente lottano per la legalità dell’esercizio della professione. “La qualificata e convinta adesione registrata – continua il Presidente Berti – è un segnale importante da parte delle nostre imprese, interessate a tutte le novità sui nuovi servizi ed i nuovi prodotti legati all’acconciatura e all’estetica. Il settore ha un costante bisogno di aggiornamento specie se, come in questa occasione, risulta utile e piacevole al tempo stesso, condividendo con i colleghi una giornata all’insegna delle novità di settore. In provincia di Arezzo operano più di 1.000 aziende attorno al mondo del benessere (dati al 31.12.2022) e per chi fa il nostro mestiere, Cosmoprof è un vero e proprio hub dove professionisti ed aziende si incontrano e stringono partnership; uno spazio dove confrontarsi con colleghi di altri territori, anche internazionali, e con i responsabili di aziende leader del settore. Ma anche un’immensa esposizione di prodotti, attrezzature e trattamenti all’insegna di moda, bellezza e benessere”, concludono i Presidenti Berti e Pagni.