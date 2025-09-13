Arezzo, 13 settembre 2025 – Cisl, “Fa.Re – Fare Rete”, in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie

Un impegno che si traduce nella costruzione di risposte ai bisogni del territorio, capaci di alleviare le difficoltà quotidiane delle famiglie e rafforzare la rete di sostegno alle lavoratrici

Si chiama “Fa.Re – Fare Rete”, il progetto della Cisl che intende mettere in campo azioni concrete a sostegno delle lavoratrici e delle loro famiglie.

Alla presentazione hanno preso parte il segretario generale della Cisl di Arezzo Mauro Cerofolini, la componente di segreteria Ilaria Paoletti, la responsabile del coordinamento pari opportunità della USR di Firenze Angela Settembrini, la referente per la Ust di Arezzo Rosalba Salvadori (segretaria Fai Cisl Arezzo), e la segretaria della Fisascat Cisl di Arezzo Maria Rosaria Esposito, insieme a un nutrito gruppo di delegate e delegati delle federazioni di categoria.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che per la Cisl il valore principale è la collaborazione concreta: un impegno che si traduce nella costruzione di risposte ai bisogni del territorio, capaci di alleviare le difficoltà quotidiane delle famiglie e rafforzare la rete di sostegno alle lavoratrici.

“Fa.Re – Fare Rete” si svilupperà lungo due direttrici principali:

Il binario fattivo, con la stipula di convenzioni con associazioni locali, enti e istituzioni per dare supporto diretto e immediato;

Il binario formativo, attraverso l’organizzazione di convegni, tavole rotonde e corsi dedicati ai delegati, per approfondire tematiche sociali e valorizzare l’esperienza di donne e uomini che negli anni hanno lasciato un segno positivo nella comunità.

«È un progetto ambizioso e in continua evoluzione – hanno sottolineato i promotori – che può crescere grazie al contributo di tutte e tutti. L’obiettivo è costruire insieme strumenti di sostegno reali, lavorando in rete per il bene comune».

Con “Fa.Re” la Cisl di Arezzo riafferma il suo impegno non solo sindacale ma anche sociale, confermandosi punto di riferimento attento e vicino ai bisogni del territorio.