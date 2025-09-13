Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
CronacaComandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, cambio al vertice
13 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, cambio al vertice

Si sono avvicendati il Colonnello Claudio Rubertà, trasferito a Roma e il Colonnello Pasquale D’Antonio

carabinieri

Arezzo, 13 settembre 2025 – Lo scorso 8 settembre 2025 si sono avvicendati nell’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Arezzo il Colonnello Claudio Rubertà, trasferito a Roma per assumere l’incarico di Capo Ufficio O.A.I.O. del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro” e il Colonnello Pasquale D’Antonio.

L’Ufficiale, in settimana, ha incontrato le autorità locali, nonché i militari delle 5 Compagnie Carabinieri dislocate sul territorio provinciale e quelli dei due Reparti Biodiversità di Pieve Santo Stefano e Pratovecchio Stia, del Gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo e del Reparto Parco Nazionale “Foreste Casentinesi”.

Il Colonnello D’Antonio, classe 1979, ha intrapreso la carriera militare nel 1995, frequentando i corsi della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, a seguire, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito i Master di II livello in “Diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati” e in “Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale”.

Al termine del percorso formativo, ha ricoperto gli incarichi di Comandante della 1^ Compagnia dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio” in Roma e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Marsala (TP), nonché quello di Comandante delle Compagnie Carabinieri di Ariano Irpino (AV) e Verona.

Dal 2015 al 2024, ha svolto, nell’ambito del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, incarichi presso l’Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, l’Ufficio Condizione Generale del Personale e l’Ufficio Personale Ufficiali.

Nell’ultimo anno ha frequentato il 40° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno in Roma.

È coniugato e ha due figlie.

