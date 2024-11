Arezzo, 22 novembre 2024 – Cinque pullman da Arezzo per lo sciopero generale del 29 novembre Iniziativa Cgil e Uil. Manifestazione a Firenze Sono già 5 i pullman che Cgil e Uil Arezzo hanno messo a disposizione dei lavoratori che il 29 novembre sciopereranno chiedendo di cambiare la manovra di bilancio del Governo, considerata “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali”. La manifestazione si svolgerà a Firenze con un corteo che inizierà da piazza Santa Maria Novella per concludersi in piazza Poggi. Dalla provincia di Arezzo i pullman partiranno da tutte e cinque le zone. Arezzo: parcheggio Ipercoop, ore 7.45 (per prenotazioni (346 2207098); Valdarno, via Poggilupi, ore 8 (348 0812076), Sansepolcro, parcheggio Pam, ore 7 (349 5857754), Camucia, piazza Chateau Chinon, ore 7 e Bettolle, piazza del Popolo, ore 7.15 (3429928434); Bibbiena, parcheggio Coop, ore 7 (348 0816647).