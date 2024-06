Giornata della sicurezza alimentare, sapete che tra i 17 cibi più pericolosi al mondo uno è italiano?

Firenze, 7 giugno 2024 - Dal pesce palla giapponese – talmente pericoloso che è stato vietato per legge - alla rana toro della Namibia. Ma tra 17 i cibi più pericolosi del mondo c'è anche un formaggio italiano, il Casu Marzu, prodotto in Sardegna che viene colonizzato dalle larve della mosca del formaggio. Prelibatezze a rischio, o potenzialmente mortali, o tossiche che rendono ogni morso un'avventura, e un rischio, non solo per il palato, ma a volte per la stessa vita. A compilare la lista è il sito Mr Gamez, pubblicata sull''Independent’. È stata realizzato un'infografica con i cibi nel mirino, spiegando come mangiarli, quali parti portare in tavola, la provenienza, e alcuni dettagli sul grado di pericolosità. Completano l’elenco l’Ackee della Giamaica, Sannakji della Corea, Blood Clams (vongole) da Shangai, Hakari (uno squalo) dalla Groenlandia, Echizen Curage (medusa) sempre dal Giappone, Pangium edule dal Sud est Asiatico, Fesikh dall'Egitto, Cassava dal Sudamerica, Cervello di scimmia dall'Asia, Assenzio dall'Europa, Bacche di sambuco, Anacardi, Foglie di rabarbaro e infine Frutta stella o Carambola. Nella giornata di oggi, quella dedicata alla sicurezza alimentare, è bene fare attenzione a ciò che si può trovare in tavola dunque, soprattutto quando, con le vacanze alle porte, si progetta di andare all’estero. Sempre in tema di sicurezza alimentare, è recentemente nata ‘Richiami Prodotti Italia’, la nuova applicazione che ti avvisa quando un prodotto è stato ritirato dal mercato. L’applicazione è gratuita ed è stata pensata per riuscire ad avvisare i consumatori in tempo reale sui prodotti che il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato, per potenziali pericoli per i consumatori. Grazie a questa applicazione, non solo si verrà avvisati con una notifica sul proprio smartphone nel momento del ritiro di un prodotto, ma si potrà anche verificare subito se il prodotto ritirato è presente nella propria dispensa e se si ha diritto o meno ad un rimborso. Ma cosa vuol dire: prodotto ritirato dal mercato? Il Ministero della Salute Italiana monitora in modo attento quali sono i prodotti che a causa di: procedure non seguite in modo corretto, di problematiche di produzione, di contaminazioni dovute a batteri che possono portare a rischi alimentari come la salmonella, devono essere ritirati dalla vendita e sé già venduti ai consumatori, devono essere riportati indietro, dove li si è acquistati, evitando di consumarli per evitare rischi per la propria salute. Questo lavoro svolto accuratamente dal Ministero della Salute e dalle forze preposte è importantissimo per riuscire a preservare la propria salute ed evitare di stare male o avere conseguenze negative sul proprio stato di benessere a causa del consumo di un alimento non idoneo alle normative sanitarie in vigore.

Nasce oggi

Paul Gauguin nato il 7 giugno del 1848 a Parigi. Mastro del colore, la sua pittura molto particolare si ispira sia al culto maori che ai miti europei, rifiutando ogni classicismo e anticipando l’impressionismo. Tra i suoi scritti si ritrova una frase che ben si sposa con la giornata di oggi dedicata all’alimentazione. Secondo Gauguin la prima regola per cucinare – per sé o per gli altri – sta nell’essere generosi. Ha scritto: “Cucinare suppone una mente leggera, uno spirito generoso e un cuore largo”.