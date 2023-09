Cia e Camera di commercio: dopo Green Vision, arriva Green Vision 2

Arezzo, 2 settembre 2023 – Dopo Green Vision, arriva Green Vision 2.

Il progetto, messo a punto dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena e da Cia Arezzo, continua l’accompagnamento delle imprese agricole aretine sulla strada della transizione ecologica.

Identico l’obiettivo: promuovere la produzione e la diffusione di fonti energetiche alternative nel mondo agricolo, cogliendo tutte le opportunità economiche e ambientali offerte dai processi di rivoluzione verde alla base della missione 2 del PNNR

“Le aziende agricole hanno necessità di essere sensibilizzate, informate ed infine supportate tecnicamente nel percorso di efficientamento energetico, destinato a portare importanti benefici non solo al mondo agricolo ma all’intero sistema Paese. Questa operazione iniziata nel 2022, continua con Green Vision 2. L’iniziativa, voluta dalla nostra organizzazione e sostenuta dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, infatti, prevede nuove, ulteriori e maggiori azioni di informazione, formazione e di consulenza tecnica, finalizzate alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al servizio delle imprese agricole. Una “rivoluzione” che potrebbe interessare 5.000 imprese agricole, con importanti risvolti sia ambientali sia economici: non dimentichiamo infatti che i costi energetici impattano in maniera significativa sui loro bilanci, rappresentando mediamente il 20% dei costi variabili. Una “rivoluzione” oggi possibile, con le opportunità offerte dalle linee di finanziamento in uscita nei prossimi mesi, tra cui il Bando sui parchi agri-solari e il Bando su agro-voltaico, che consentiranno di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguendo finalità ambientali, paesaggistiche e di miglioramento dei luoghi di lavoro, o di animare “comunità energetiche” a beneficio di imprese o di civili abitazioni, impossibilitate strutturalmente a produrre in modo autonomo energia da fonti alternative”, spiega il Direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini.

Il progetto, proposto da Cia Arezzo e CCIAA Arezzo-Siena, offre un sostegno gratuito alle imprese agricole intenzionate ad adottare interventi strutturali di ammodernamento e di efficientamento energetico per lo sviluppo di impianti a fonti energetiche rinnovabili, finalizzate ad aumentare l’autoproduzione, l’autoconsumo con una significativa riduzione dell’impatto ambientale e dei costi aziendali.

Articolato in tre fasi, Green Vision 2 punta alla creazione di uno sportello gratuito con operatori in grado di svolgere un servizio di counseling a 360 gradi sui bandi pubblici messi a disposizione di volta in volta dalla Pubblica Amministrazione, un autentico tutor disponibile per le 5.000 imprese agricole che decidono di intraprendere la svolta green.

Il progetto nella sua prima edizione ha portato all’elaborazione di un format base di assistenza e consulenza alla imprese agricole.

Con Green Vision 2 si andrà oltre: si arriverà alla definizione di un format arricchito di elementi tecnici e comunicativi per un ulteriore stimolo agli investimenti orientati in versione green e indirizzato in chiave multisettoriale, con il coinvolgimento diretto dei settori artigianato e commercio.