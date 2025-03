Chiusi della Verna: l’amministrazione chiarisce la trasparenza degli atti amministrativi

Arezzo, 31 marzo 2025 – L’amministrazione di Chiusi della Verna rivendica la piena trasparenza delle procedure amministrative. La presa di posizione è volta a fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni dei consiglieri di minoranza relative al mancato accesso a documenti e atti ufficiali, con il sindaco Giampaolo Tellini che ha ribadito la regolarità dell’operato della propria giunta anche in un documento inviato alla Prefettura. «Il controllo sull’operato dell’amministrazione - spiega il sindaco Tellini, - è un elemento essenziale della dialettica democratica, ma non può diventare un mero pretesto per sterili polemiche o gratuito scandalismo».

Il sindaco ha evidenziato come ogni atto sia sempre stato pubblicato nell’apposita pagina dell’Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Chiusi della Verna, rendendo dunque i documenti accessibili e scaricabili non solo dai singoli consiglieri di opposizione ma da tutti i cittadini. Gli eventuali ritardi nelle pubblicazioni sono dovuti esclusivamente alla gestione delle risorse umane, dal momento che segretario comunale e responsabile dell’area tecnica sono presenti due soli giorni alla settimana, per un totale di otto giorni al mese. Un ulteriore chiarimento è legato alla richiesta da parte dei consiglieri di minoranza degli atti relativi all’installazione delle telecamere e al piano di Protezione Civile: questi temi sono di gestione e responsabilità dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e, di conseguenza, le istanze di accesso devono essere inoltrate a questo specifico ente. «La nostra amministrazione - ribadisce Tellini, - ha sempre pubblicato tutti gli atti per darne visibilità e trasparenza, di conseguenza non abbiamo ritenuto necessario dare risposta ad alcune interrogazioni in cui viene richiesto l’invio di documentazione facilmente reperibile. In passato siamo stati addirittura criticati per le frequenti convocazioni del consiglio comunale, a testimonianza di come trasparenza e condivisione siano alla base della nostra azione: il rispetto dei diritti di accesso agli atti non è mai venuto meno».