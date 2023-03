Chianina & Syrah celebra l’amicizia fra Cortona e gli Stati Uniti d’America

console

Arezzo, 16 marzo 2023 – Scalda i motori la sesta edizione di Chianina & Syra h, la manifestazione che celebra le grandi stelle dell’enogastronomia cortonese si arricchisce di un premio che rinsalda il legame fra la città e gli Stati Uniti d’America. Sabato sera, nell’ambito della cena di gala con gli chef stellati, sarà consegnato il premio «Buon Vivere Citta di Cortona 2023» alla Console generale degli Stati Uniti d’America, Ragini Gupta, per riconfermare la radicata amicizia tra Cortona e gli Usa.

Manca poco all’apertura della manifestazione dedicata alla carne del «Gigante bianco» e al vino Syrah. Il programma per gli appassionati e per gli addetti ai lavori è intenso fra momenti di divulgazione e degustazione, insieme a un’infinità di occasioni di conoscere e immergersi nell’atmosfera del buon vivere che Cortona sa offrire. Grazie all’organizzazione di Terretrusche e al Consorzio Vini Doc e al sostegno dell’Amministrazione Comunale e di Cortona Sviluppo, da venerdì 17 marzo il Centro convegni Sant’Agostino sarà il fulcro degli eventi. Arricchiscono il programma due serate al Teatro Signorelli, venerdì per la stampa specializzata e sabato per il pubblico, dedicate alle cene di gala. Le disponibilità sono ormai esaurite grazie al grande richiamo dei nomi degli chef, 12 stellati fra oltre 50 grandi specialisti della cucina e circa 40 produttori di vino.

«Siamo molto lieti di ospitare la Console generale degli Stati Uniti d’America, Ragini Gupta - dichiara il sindaco Luciano Meoni - crediamo che anche questa occasione possa contribuire a riaffermare il legame di amicizia fra le nostre comunità. Cortona è la seconda casa per tanti cittadini Usa che hanno deciso di vivere qui, per non parlare delle migliaia di turisti che ogni anno scelgono la nostra città e le sue bellezze. Importante anche il ruolo degli studenti che vivacizzano il nostro centro storico, basti pensare ai tanti giovani che frequentano qui i corsi dell’Università della Georgia. La nostra azione vuole rafforzare questo rapporto, anche per questa ragione stiamo lavorando a nuovi progetti di gemellaggio con la città di Carmel in Indiana».