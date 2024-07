C.Fiorentino, prorogati i termini di iscrizione a trasporto scolastico e mensa

Arezzo, 17 luglio 2024 – Prorogati i termini per le iscrizioni online ai servizi di trasporto scolastico e mensa per alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e medie del comune di Castiglion Fiorentino per l’anno scolastico 2024-2025.

Questa decisione è stata presa sia per meglio pianificare il servizio, sia per venire incontro alle esigenze delle famiglie anche in termini economici non applicando la maggiorazione prevista di 10 euro per l’iscrizione che avviene fuori dal termine che nel precedente bando era al 31 marzo.

Quindi, la domanda d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per gli interessati che non hanno provveduto entro la precedente scadenza deve essere presentata entro questo nuovo termine in quanto non si rinnova automaticamente di anno in anno, mentre la domanda di iscrizione al servizio mensa ha valenza per l’intero ciclo scolastico di riferimento.

Per presentare la domanda c’è tempo, come detto, fino al 31 luglio, l’iscrizione deve avvenire esclusivamente online tramite il portale del cittadino

https://servizi.comune.castiglionfiorentino.ar.it/portal/autenticazione/

al quale sarà possibile accedere solo con Spid o carta d'identità Elettronica.

L’assessore al Trasporto Scolastico e all’Istruzione, Stefania Franceschini, raccomanda di effettuare entro i termini stabiliti l’iscrizione al trasporto scolastico e alla mensa affinchè i servizi erogati possano, anche con eventuali piccoli aggiustamenti concordati con l’Ufficio, da una parte venire incontro alle esigenze delle famiglie e dell’altra rendere efficiente il servizio grazie ad una definizione ordinata e razionale delle tratte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio trasporti al numero 0575-656457 o l’Ufficio Entrate Mensa e Trasporti Scolastici al numero 0575-656458