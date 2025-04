C.Fiorentino, presentato il nuovo logo dell’Icec

Arezzo, 5 aprile 2025 – Presentato il nuovo logo dell’ICEC

Un libro aperto, a rappresentare l’Istituzione. Il campanile della Collegiata, che rappresenta il passato, con la sua storia e le sue tradizioni; e poi una piantina, appena germogliata, a rappresentare un presente e un futuro fatto benessere, salute e cultura. È il nuovo logo dell’ICEC, l’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, pensato e realizzato da due studenti della 4ªB del Liceo di Castiglion Fiorentino, Brando Maria Beligni e Leonardo Rossi, e che è stato presentato questa mattina sotto il Loggiato Vasariano in Piazza del Municipio.

Presenti il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi e l’Assessore all’Istruzione Stefania Franceschini, oltre alla presidente dell’ICEC Elisa Canocchi, al dottor Pierluigi Rossi, membro del comitato scientifico, e ai consiglieri dell’ICEC Maria Stella Frappi, Claudio Strat, Elena Badini e Simone Sanchini.

Presente anche una piccola rappresentanza del gruppo di studenti del Liceo che hanno partecipato al concorso, accompagnati dal Dirigente Scolastico Sauro Tavarnesi. Un concorso, quello per la realizzazione del nuovo logo dell’ICEC, che ha riscosso un grande successo: oltre 50 i bozzetti realizzati, di cui circa la metà sono arrivati dagli studenti del Liceo di Castiglion Fiorentino. L’altra metà dei partecipanti sono state persone provenienti da diverse zone della Valdichiana, a testimonianza di come il nuovo corso dell’ICEC voglia aprirsi a tutti, non solo ai castiglionesi.

“Un nuovo logo per un’idea rinnovata dell’ICEC, un’Istituzione che affonda le sue radici nel passato ma che guarda al futuro con slancio”, spiega la presidente ICEC Elisa Canocchi. “L’obiettivo è quello di promuovere una cultura del benessere, inteso come conoscenza e corretto stile di vita, trattando temi che interessano non soltanto Castiglion Fiorentino ma l’intera Valdichiana intesa come un unicum territoriale”, conclude Canocchi.

“Quella di realizzare un nuovo logo per l’ICEC è un’idea che avevamo sempre avuto”, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. “Finalmente questa idea è stata realizzata, e siamo particolarmente orgogliosi che il concorso sia stato molto partecipato. Sono convinto che il nuovo corso dell’ICEC sia partito con il piede giusto”, conclude Lachi.