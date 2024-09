C.Fiorentino, intervento di restauro al cimitero monumentale

Arezzo, 5 settembre 2024 – Prosegue l’intervento di restauro conservativo e revisione delle coperture da eseguire nel Cimitero Monumentale del lotto 3 e lotto 6

L'intervento sta riguardando l'area posta a destra dell’ingresso principale caratterizzato da un loggiato di 5 arcate con colombari e il fabbricato lungo il lato ovest del Cimitero, nel tratto compreso tra il loggiato posto a destra dell’ingresso e la Cappella Casagni.

E' in corso il restauro conservativo degli elementi in travertino, la pulizia, il restauro delle pavimentazioni, lo smontaggio e rimontaggio dell’attuale manto di copertura e la posa in opera di scossaline, canali di gronda e discendenti; entro metà mese la ditta incaricata provvederà al rifacimento dell’intonaco previa asportazione e successiva tinteggiatura.

Il totale dell'intervento è pari a 210 mila euro e trattasi di un secondo lotto dopo il precedente intervento terminato nel 2022 che riguardava la facciata centrale

"La manutenzione straordinaria del patrimonio comunale rimane una delle priorità dell'amministrazione comunale e questo secondo intervento è la dimostrazione dell' importante programmazione iniziata da questa Amministrazione sui cimiteri comunali presenti sul territorio" dichiara il vice sindaco Devis Milighetti