Arezzo, 16 dicembre 2023 – Si è svolta ieri mattina nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti” alla Dott.ssa Martina Caslini. Il riconoscimento è stato conferito per la sua eccellente tesi dal titolo “Il Diritto alla Verità tra legalità e moralità – Le esperienze delle Commissioni per la verità Colombiana e Tunisina”.

I saluti iniziali sono stati affidati a Leonardo Magnani dell’associazione Cultura della Pace in concerto con l’assessore alla cultura Francesca Mercati e la presidente dell’associazione Cultura della Pace Elisa Celicchi.

La cerimonia ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Città di Piero, l'istituto d'istruzione superiore di Sansepolcro, e la presenza illustre del giornalista ed editorialista di Avvenire, Marco Tarquinio. Quest'ultimo, attento alle tematiche sociali e all'azione nonviolenta, è il figlio del Preside Prof. Giorgio Tarquinio, che ha prestato servizio presso il liceo biturgense.

A moderare l’incontro è stato il Prof Andrea Franceschetti che oltre ad aver intervistato i protagonisti dell’iniziativa, ha anche elargito aneddoti e racconti del Preside Prof. Giorgio Tarquinio ed ha magistralmente sviscerato la tematica della lotta alla libertà e alla verità.

La giornata è stata caratterizzata da una riflessione sulla nonviolenza, tema caro a Sansepolcro, ricordando Angiolino e Giovanni Acquisti, figure locali distintesi per l'aiuto all'altro. La cerimonia è stata l'occasione per ribadire l'impegno nella promozione della cultura della Pace, testimoniato dai 73 lavori di tesi magistrali presentati presso la Biblioteca comunale, consolidando Sansepolcro come centro di studio accreditato nella ricerca scientifica sulla nonviolenza.

L'iniziativa sottolinea il costante impegno della comunità di Sansepolcro nella promozione della cultura, della nonviolenza e della solidarietà.