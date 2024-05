Cavriglia, la visita delle comunità gemellate in occasione del Simposio “Pietra Sublime”

Arezzo, 10 maggio 2024 – A rendere ancora più pregnante il messaggio di scambio interculturale che un Simposio ha insito nella sua stessa natura, sono giunte a Cavriglia due delegazioni provenienti dai paesi gemellati di La Chapelle Saint Mesmin (Francia) e Mellieha (Malta).

Questo, principalmente, per dare continuità a quanto instaurato con entrambe le comunità gemellate nel corso degli anni e, soprattutto, dopo la fine dell’emergenza pandemica.

A tal proposito, uno dei dodici scultori impegnati nella quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale “Pietra Sublime” proviene proprio dalla cittadina francese di La Chapelle Saint Mesmin, per suggellare con ancor maggiore determinazione questo rapporto di fratellanza.

Durante la loro permanenza a Cavriglia le due delegazioni, oltre ad essersi incontrate e conosciute, hanno potuto apprezzare il lavoro dei dodici artisti che, per questa quarta edizione di “Pietra Sublime”, hanno per la prima volta eseguito progetti con un tema assegnato e dedicato alla ricorrenza degli ottanta anni dagli eccidi perpetrati dalle truppe nazifasciste in ritirata, nel luglio del 1944.

Oltre ad aver apprezzato il territorio cavrigliese e dialogato con gli artisti, le due delegazioni hanno effettuato, assieme, delle visite guidate alla scoperta di due bellissime città quali Siena e Firenze, nell’ottica di meglio conoscere la nostra regione.